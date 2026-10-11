Європейці створюють авто роками, китайцям вистачає 18 місяців: як їм це вдалося

Як пише Reuters, китайські автовиробники змогли більш ніж удвічі скоротити стандартний цикл створення нової моделі, а окремі компанії виводять повністю новий автомобіль на ринок приблизно за 18 місяців.

Саме ця швидкість стала однією з головних причин, чому BYD, Geely, Chery та інші марки так швидко відбирають частку ринку у глобальних концернів, підсумовують в Інституті досліджень авторинку.

Раніше нове авто могли створювати п'ять років

Для традиційного автопрому довгий цикл розробки був нормою десятиліттями. Нове покоління автомобіля проектували, будували прототипи, кілька років випробовували їх у різних кліматичних умовах, доводили підвіску, силові агрегати, електроніку і лише після цього запускали машину у виробництво.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Повна зміна покоління часто відбувалася раз на п'ять-сім років, а деякі пікапи чи позашляховики могли жити на одній платформі майже десятиліття.

Китайські компанії зламали цей ритм. Сьогодні середній термін розробки та випуску електромобілів та плагін-гібридів китайських марок, які продаються на внутрішньому ринку, становить лише 1,6 року. Для моделей іноземних брендів у Китаї цей показник сягає 5,4 року.

Це означає, що поки традиційний виробник завершує розробку одного покоління, китайський конкурент може встигнути випустити модель, оновити її і готувати наступну.

Китайські компанії працюють не послідовно, а паралельно

Одна з причин такої різниці криється в організації самої розробки. У традиційній схемі різні департаменти часто працюють по черзі. Спочатку завершується один етап, потім результати передають наступній команді, після чого починається новий цикл перевірок.

У китайських компаніях значно більше процесів відбуваються одночасно. Reuters наводить приклад Zeekr, де команди в Китаї та Європі фактично передають роботу одна одній між часовими поясами. Коли інженери в Шанхаї або Ханчжоу завершують день, проєкт продовжують колеги в Гетеборзі. У результаті над автомобілем можуть працювати до 20 годин на добу.

Більшу роль відіграють і цифрові симуляції. Частину випробувань, які раніше потребували фізичних прототипів та полігонів, тепер проводять у віртуальному середовищі.

Наприклад, роботу електронних компонентів можна перевірити за допомогою hardware-in-the-loop систем, а поведінку підвіски чи гальм змоделювати ще до появи повноцінного прототипу.

Китай не винайшов усі ці технології, а навчився використовувати

Цифрове проектування, віртуальні випробування та уніфіковані платформи використовують майже всі великі автовиробники. Різниця полягає у масштабі та швидкості застосування.

Китайські компанії значно активніше стандартизують електроніку, батареї, силові модулі та платформи між різними моделями. Це дозволяє не створювати кожну машину практично з нуля.

Особливо добре такий підхід працює з електромобілями, де кількість складних механічних компонентів менша, ніж у машин із двигунами внутрішнього згоряння.

У результаті виробник може змінити кузов, салон, програмне забезпечення та частину електроніки, залишивши значну частину базової архітектури незмінною.

Саме за таким принципом китайські концерни сьогодні випускають величезну кількість моделей на кількох спільних платформах.

BYD за кілька років випустив десятки нових моделей

Масштаб добре видно на прикладі BYD. За підрахунками Reuters, з 2020 року компанія випустила понад 40 абсолютно нових моделей і 139 суттєвих оновлень. Для порівняння, модельний ряд Tesla за цей період залишався з трьох – пʼяти моделей.

Саме швидкість оновлення стала однією з причин, чому китайські виробники так швидко відбирають покупців у традиційних брендів.

Клієнт у Китаї звик до того, що смартфон або інший електронний пристрій оновлюється мало не щороку. Тепер схожу логіку він очікує і від автомобіля.

Новий екран, швидше заряджання, покращений автопілот, нова батарея або потужніший процесор можуть з'явитися не через п'ять років, а вже у наступній версії моделі.

Auto24 раніше розповідав, як китайські виробники дедалі активніше витісняють Volkswagen, BMW і Mercedes із власного домашнього ринку. Причина полягає не лише у нижчих цінах, а й у тому, що місцеві марки швидше реагують на зміни попиту та додають нові технології.

Європейці тепер самі йдуть до китайців

Найкраще зміну ролей видно за партнерствами. Volkswagen уже розробляв нову електронну архітектуру разом із Xpeng. Нова China Electronic Architecture має скоротити час розробки приблизно на 30% і знизити витрати на 40% порівняно з попередніми рішеннями Volkswagen.

Audi раніше домовилася із SAIC про спільну електричну платформу для китайського ринку, яка мала скоротити час виходу нових моделей на ринок більш ніж на 30%.

Stellantis пішов ще далі, фактично інтегрувавши Leapmotor у свою глобальну стратегію.

Auto24 уже писав про те, як європейські концерни дедалі частіше шукають технологічних партнерів саме в Китаї. Ще кілька років тому така схема здавалася майже неможливою, адже китайські компанії самі купували технології та залучали західних інженерів. Тепер технологічний обмін працює в обидва боки.

Європа навчила Китай робити автомобілі, а Китай навчився робити їх швидше

У цьому й полягає головний парадокс сучасного авторинку. Китайський автопром багато чому вчився у Європи, США та Японії. Компанії запрошували іноземних дизайнерів, створювали спільні підприємства, купували технології та десятиліттями вивчали підходи глобальних виробників.

Коли почався масовий перехід до електромобілів, Китай отримав шанс почати нову гру майже з чистого аркуша. До вже накопичених автомобільних знань додалися власне виробництво батарей, потужна електронна промисловість, величезна база постачальників, великий внутрішній ринок і значно коротший шлях від рішення керівництва до реального продукту. Вставлений текст

Це особливо добре видно на ринку електромобілів, де програмне забезпечення, батарея та електронна архітектура часто важать не менше, ніж традиційна механіка.

Але швидкість має і зворотний бік

Говорити, що Китай уже беззаперечно перевершив Європу в усіх аспектах автомобілебудування, було б перебільшенням.

Європейські та японські компанії мають десятиліття досвіду в пасивній безпеці, довговічності, доведенні підвіски, масовому виробництві та контролі якості.

Швидший цикл розробки означає, що частина фізичних випробувань замінюється симуляціями, а кількість реальних прототипів може бути меншою. Деякі китайські інженери навіть прямо говорять про відмову від "надлишкової якості", коли компанія витрачає роки на перевірку сценаріїв, які трапляються надзвичайно рідко.

Такий підхід більше нагадує IT-індустрію: продукт випускають швидше, а потім регулярно вдосконалюють його після старту продажів.

Для смартфона це давно звична практика. Для автомобіля, який має служити 10-15 років і від роботи якого залежить безпека людей, питання значно складніше.

Європейці теж прискорюються

Традиційні виробники вже зрозуміли, що старий цикл розробки стає занадто повільним.

Volkswagen, Renault, Stellantis, Ford та інші компанії скорочують кількість платформ, стандартизують електроніку та переносять дедалі більше випробувань у цифрове середовище.

Навіть Honda зараз планує скоротити час створення окремих моделей майже удвічі, паралельно зменшуючи витрати на розробку.

Водночас Китай продовжує тиснути вже безпосередньо на європейський ринок. На Паризькому автосалоні 2026 року очікується близько 20 китайських брендів, а їхня присутність фактично подвоїлася порівняно з виставкою 2024 року. Китайські електромобілі та гібриди вже займають понад 10% європейського ринку.

Auto24 також писав, як китайські компанії обходять європейські мита за допомогою плагін-гібридів, а паралельно переносять виробництво безпосередньо до ЄС. Наприклад, GAC уже почав збирати електромобілі на заводі Magna в Австрії.

Чи справді Китай уже обігнав Європу

Правильніше сказати, що Китай не став кращим за Європу в усьому, але вже виявився швидшим у сферах, які сьогодні найбільше визначають розвиток електромобілів.

Йдеться про темпи розробки, батареї, електроніку, програмне забезпечення, цифрові сервіси та здатність швидко перетворити технологію на серійний автомобіль.

Проблема традиційного європейського автопрому полягає не в тому, що він розучився створювати хороші машини. Проблема в іншому: хорошого автомобіля вже недостатньо, якщо конкурент встигає раніше вивести нову батарею, швидше заряджання, нову електронну архітектуру або наступне покоління програмних функцій.

Саме в цьому і полягає головний урок китайського автопрому. У сучасному автопромі важливо не лише знати, як зробити хороший автомобіль, а й уміти достатньо швидко перетворити ці знання на машину, яку можна купити в салоні.