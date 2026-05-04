Європою їздять до мільйона авто з фальшивими номерами: скандал уже зачепив увесь ЄС

Йдеться не лише про Францію – через відкриті кордони Шенгенської зони такі машини безперешкодно потрапляють і до інших країн Євросоюзу. Про це розповідає AutoTrendy.

Вперше це озвучили в середині березні нинішнього року Radio France, RTL, Le Monde та інші ресурси, посилаючись на звіти Рахункової палати Франції. Поступово жевріння роздмухали до горіння в інших країнах Євросоюзу, коли почали ретельніше вивчати реєстрацію транспортних засобів.

Проблема "лівих" номерів масштабувалася

Галас спричинила реформа французької системи реєстрації транспорту, запроваджена у 2017 році. Тоді влада частково відкрила доступ до державної бази даних приватним посередникам, щоб пришвидшити оформлення документів та зменшити бюрократію.

Однак цією схемою швидко скористалися організовані злочинні групи. Шахраї створювали фіктивні компанії та через цифрову систему легалізовували викрадені автомобілі. Ось тут уже виникла проблема №1, оскільки машини з кримінальним минулим отримували "чисту" історію та нові документи, після чого їх продавали як абсолютно легальні транспортні засоби.

Фірми-одноденки клопоту додали

За оцінками аудиторів, через цю схему Франція втратила понад 550 млн євро несплачених податків, штрафів та реєстраційних зборів. Частина компаній, які оформлювали автомобілі, фактично існувала лише на папері – без офісів та персоналу.



"…уповноважений фахівець (...) самотужки зареєстрував майже 265 000 транзакцій у системі реєстрації транспортних засобів (SIV) на користь фіктивних автомайстерень лише за три роки, - цитує звіт аудиторів Le Monde.

У редакції Авто24 не виключають, що така техніка могла масово з'явитися на вторинному ринку України. Підстава серйозна: Франція входить до першої десятки країн, звідки в Україну везуть вживані авто.

Лише за 7 місяців 2025 року, з Франції було ввезено понад 14 399 легкових авто, певна частина з них могла бути вже з "чистими" документами, але з проблемним минулим.

Це десь-таки обов'язково випливе

Найбільший ризик виник для покупців уживаних авто. Машина з підробленою реєстрацією може виглядати абсолютно "чистою"» в базах даних: без ДТП, боргів чи записів про викрадення. Але в будь-який момент такий автомобіль можуть вилучити правоохоронці.

Експерти радять обов’язково перевіряти VIN-код безпосередньо на кузові автомобіля, а не лише в документах. Також перед купівлею рекомендують замовляти незалежну перевірку історії авто через міжнародні сервіси.

Споконвічне: що робити…

Скандал уже змушує ЄС переглядати підхід до реєстрації транспорту. У Брюсселі обговорюють створення єдиного європейського реєстру автомобілів, де зміни щодо транспортного засобу будуть автоматично відображатися для всіх країн-членів.

До появи такої системи ринок уживаних авто в Європі залишатиметься зоною підвищеного ризику - особливо для машин, ввезених через посередників із Західної Європи.