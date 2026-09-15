Їх не існує, але їм вірять тисячі водіїв: штучний інтелект штампує фальшивих автомеханіків

Про нову проблему розповів австралійський автомобільний ресурс Drive, який дослідив кілька популярних YouTube-каналів з автомобільними порадами. Журналісти виявили, що ведучі каналів Grayson Report та The Aussie Mechanic, найімовірніше, є вигаданими персонажами, а самі ролики створені за допомогою AI.

Автомеханік, якого ніколи не існувало

Один із найяскравіших прикладів - канал Grayson Report. Його ведучий Ліам Грейсон нібито 50-річний австралієць, який багато років працював із пікапами та добре знає їхні проблеми.

У ролику він розповідає про 12 пікапів, які австралійцям нібито не варто купувати. Автомобілі розставлені від "поганих" до "катастрофічних", а сам ведучий переконливо пояснює, чому певні моделі можуть стати проблемою для власника.

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Відео набрало понад 450 тисяч переглядів і понад тисячу коментарів.

Проблема в тому, що Ліама Грейсона не існує. Журналісти не знайшли підтверджень існування цієї людини, а аналіз відео вказує на використання AI для створення сценарію, голосу та самого ведучого.

Канал при цьому виглядає цілком справжнім. У роликах є автомеханіки, власники автомобілів, співробітники дилерських центрів і навіть фермери. На екрані можна побачити майстерні, автомобілі та різні локації, які створюють враження реального журналістського розслідування.

Інший канал зібрав мільйони переглядів

Grayson Report – далеко не єдиний приклад. Канал The Aussie Mechanic уже набрав приблизно 2,3 мільйона переглядів на 72 відео. Один із найпопулярніших роликів присвячений п'ятьом дешевим повнопривідним автомобілям, які нібито здатні пережити новий Toyota LandCruiser.

Його ведучий Грег Берк представляється 53-річним механіком, який 32 роки працював у власній автомайстерні. Він навіть заявляє, що йому не потрібно рекламувати автомобілі, адже він не пов'язаний із дилерами чи виробниками.

Але журналісти також не знайшли доказів, що така людина існує. І це, мабуть, найнебезпечніша частина історії. Глядач бачить людину в робочому одязі, чує впевнений голос з австралійським акцентом і отримує поради нібито від досвідченого механіка. На цьому тлі мало хто замислюється, що перед ним може бути повністю синтетичний персонаж.

AI може звучати дуже переконливо, навіть коли помиляється

Найбільша проблема таких каналів не лише в тому, що вони вигадують ведучих. Журналісти перевірили найпопулярніше відео Grayson Report і виявили низку фактичних помилок.

Наприклад, у ролику стверджується, що KGM Musso має семиступеневу автоматичну коробку передач. Насправді ця модель оснащувалася шестиступеневим автоматом.

В іншому випадку автори відео приписали сучасному поколінню Isuzu D-Max проблеми з тріщинами біля опор підвіски. Насправді відома проблема стосувалася попереднього, другого покоління моделі, яке продавалося з 2012 до 2020 року.

У списку автомобілів, яких австралійцям нібито варто уникати, опинився Tesla Cybertruck. Але ця модель офіційно ніколи не продавалася в Австралії.

Ще одна помилка стосується Volkswagen Amarok. У ролику його проблеми пов'язують із коробками DSG, хоча Amarok ніколи не оснащувався DSG.

Тобто відео виглядає як професійний автомобільний матеріал, але містить елементарні фактичні помилки.

Сьогодні Toyota HiLux може бути і "найгіршою", і "найкращою"

Ще цікавіше виглядає історія з Toyota HiLux. В одному ролику Grayson Report стверджується, що саме HiLux є автомобілем, покупці якого найбільше шкодують про придбання у 2026 році. Машину називають фактично "катастрофічним" вибором.

Але в іншому відео цього ж каналу, яке набрало понад 400 тисяч переглядів, HiLux уже потрапляє до списку восьми найнадійніших нових автомобілів, які можна придбати в Австралії.

Такі суперечності особливо показові. AI може генерувати окремий матеріал на задану тему, але зовсім не обов'язково розуміє, що його висновки суперечать інформації з іншого відео.

Для автомобільної журналістики це особливо небезпечно, адже покупець може ухвалити рішення про автомобіль вартістю десятки тисяч доларів на основі такого контенту.

Навіть автомобілі та майстерні можуть бути вигаданими

Проблема не обмежується ведучими. Drive проаналізував відео Grayson Report тривалістю майже 13 хвилин і дійшов висновку, що люди, майстерні, підприємства, документи та частина автомобілів у кадрі також можуть бути повністю згенеровані штучним інтелектом.

В одному епізоді показують Nissan Navara з настільки просілою задньою підвіскою, що це мало б свідчити про серйозну несправність. Але зображення автомобіля також виявилося штучним.

В іншому фрагменті демонструється сильна корозія днища автомобілів LDV. На перший погляд це звичайна фотографія автомобіля з проблемою, але й вона, за аналізом Drive, має ознаки генерації програмним забезпеченням.

Тобто глядачеві можуть одночасно показати вигаданого механіка, вигадану майстерню та вигадану несправність автомобіля.

YouTube не забороняє такі відео

YouTube знає про проблему, але не планує повністю забороняти AI-контент. Представник платформи пояснив, що автори повинні повідомляти про використання штучного інтелекту, якщо завантажують реалістичний контент, створений або змінений за допомогою AI.

На каналах Grayson Report і The Aussie Mechanic такі позначки є. У їхніх описах зазначено, що відео "зроблені за допомогою AI", а звуки або візуальні матеріали були змінені чи повністю згенеровані. Але проблема в тому, що далеко не всі глядачі звертають на це увагу.

Більшість коментарів під відео Grayson Report, за спостереженнями Drive, не свідчать про те, що люди розуміють штучне походження ведучого.

Чому це небезпечно для автомобільного ринку

Автомобільні рекомендації особливо добре підходять для такого контенту. Людина може кілька годин дивитися відео перед купівлею вживаного автомобіля, шукати інформацію про типові несправності, витрати на обслуговування або надійність конкретного двигуна.

Якщо перед нею з'являється "досвідчений механік" у майстерні, який спокійно розповідає про 20 років роботи та показує проблемні автомобілі, рівень довіри автоматично зростає.

Але AI не має власного досвіду ремонту автомобілів. Він може переконливо переказати інформацію, знайдену в інших джерелах, змішати кілька фактів, додати вигадані деталі та видати все це впевненим голосом.

Саме тому автомобільні поради, отримані з YouTube, дедалі частіше потрібно перевіряти за первинними джерелами, офіційною документацією виробника та матеріалами профільних видань.

Для українського автомобільного ринку ця проблема також може стати актуальною. Чим дешевшим і доступнішим стає виробництво відео за допомогою AI, тим більше каналів може з'являтися з вигаданими "експертами", які виглядатимуть переконливіше за реальних механіків.

І головна небезпека тут навіть не в тому, що штучний інтелект створює відео. Проблема починається тоді, коли вигаданий персонаж подається як реальний експерт, а помилкова інформація - як перевірений досвід.