Ймовірно, "євробляхи" знову в схемах: що не так з Lamborghini на Волині

Підставою для фіксації порушення стало ДТП за участю Lamborghini Aventador. З’ясувалося, що цей автомобіль перебуває на митному контролі як тимчасово ввезений у 2025 році громадянкою Польщі.

Проведена перевірка показала: власниця цієї розкішної автівки залишила Україну через чотири дні після ввезення авто. Відтоді вона назад не не поверталася. Про це Волинська митниця повідомила на своїй ФБ-сторінці.

У чому порушення

На момент аварії за кермом перебувала інша особа. Відтак йдеться про ознаки порушення статті 469 Митного кодексу України – передача тимчасово ввезеного транспортного засобу у користування третій особі.

Закон чітко визначає:

авто, ввезене нерезидентом, може перебувати в Україні до одного року;

користуватися ним має право виключно особа, яка його ввезла;

її фізична присутність під час експлуатації є обов’язковою.

Автомобіль з номерами іноземної реєстрації експлуатувався в Українів без власника, що вже є порушенням вимог до тимчасово ввезеного транспортного засобу. Фото: Волинська митниця

Яка відповідальність

Передача такого автомобіля іншій особі, як і використання його з комерційною метою, тягне за собою штрафні санкції.

Цей випадок може свідчити про повернення окремих схем, характерних для періоду масового використання так званих "євроблях".

Водночас митниця наголошує: контроль за такими авто зберігається, а порушення – фіксуються навіть постфактум, зокрема через аналіз відкритих даних та взаємодію з поліцією і прикордонниками.