Як повідомляють представники перевізника Friendly Logistic та виробника, негабаритний вантаж прямував із Закарпаття до Семенівської громади Бердичівського району.

Кожна деталь вітрогенератора серії WTU має довжину 74 метри та важить майже 25 тонн.

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Для безпечного транспортування таких гігантів взяли 4-вісні напівпричепи Goldhofer із розсувною рамою та керованими колесами, що дозволило автопоїздам вписуватися у найскладніші повороти.

Логістика складна, але впоралися. Тепер розпочато монтаж – не менш складна операція. Фото: Friendly Logistic

Тягнули цих велетнів справжні флагмани комерційного транспорту. Основне навантаження взяв на себе чотиривісний сідельний тягач Volvo FH16 формату 8x4, оснащений топовим двигуном на 750 кінських сил. Автомобіль, хоча й спрацьований, 2014 року випуску, з роботою впорався не гірше молодших за віком тягачів.

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Разом із ним на об'єкті працювали 11-річна Scania R580 та свіжий MAN TGX 41.640 2023 року випуску, силові установки яких видають 580 та 640 кінських сил відповідно.

"Особливо приємно бути частиною проєктів, де українське виробництво та український професіоналізм працюють разом, – зазначають у компанії, підкреслюючи вітчизняне походження вітрових установок.

У нинішні вихідні на майданчику розпочали монтаж обладнання на висоті майже півтори сотні метрів. Операція виявилася не менш складною задачею, для якої залучили унікальний самохідний кран Liebherr LG 1750 SX. Ця восьмивісна машина поєднує мобільність автомобільного шасі з феноменальною вантажністю до 750 тонн.

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Завдяки системі широких решітчастих секцій стріли кран забезпечує ідеальну стабільність під час підйому надважких гондол та довжелезних лопатей, зводячи ризики до нуля. Така техніка дозволяє швидко переміщуватися між об'єктами без втрати ефективності.