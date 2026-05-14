З 1 липня бензин може подорожчати на 4 грн за літр через додавання спирту

Із 1 липня 2026 року в Україні може зрости вартість бензину через посилення вимог до вмісту біоетанолу у пальному. Про це заявив власник і CEO UPG Володимир Петренко під час форуму Energy Finance у Києві пише interfax.com.ua.

За його словами, перехід до бензинів із 7–10% біоетанолу може додати приблизно 4 грн до вартості одного літра пального.

“Спиртовий бензин із 5% біоетанолу на 2 грн/л дорожчий, ніж звичайний. Я очікую, що це буде приблизно плюс 4 грн до ціни, якщо буде 10% біоетанолу”, — зазначив Петренко.

Законодавче регулювання

Наразі в Україні вже діє норма про обов’язкове додавання 5% біоетанолу до бензину, однак штрафи за її недотримання були відтерміновані. Тепер профільний комітет Верховної Ради пропонує перенести повноцінне запровадження санкцій до 1 липня 2026 року та одночасно підвищити мінімальну частку біоетанолу до 7%.

Голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус вважає, що з часом українські АЗС зможуть самостійно змішувати бензин із біоетанолом усередині країни, що потенційно дозволить зменшити логістичні витрати та стабілізувати ціни.

Водночас Петренко наголосив, що українські виробники біоетанолу вже орієнтуються на європейський ринок, тому закупівлі все одно відбуватимуться фактично за європейськими цінами.

Технічні ризики для авто

Проблема біоетанолу полягає у його здатності збирати вологу з повітря, викликати корозію металевих елементів паливної системи та призводити до пересихання та руйнування гумових деталей.

Етанол містить менше енергії, ніж бензин. Це призводить до збіднення суміші, та прискореному зносу деталей двигуна. Особливо вразливими до цього є старі автомобілі, яких в Україні переважна більшість.

Окрім того етанол призводить до проблем з експлуатацією у зимовий період. Він гірше випаровується за низьких температур що тягне за собою важкий холодний запуск двигуна.

Також проблема розбавленого спиртом бензину полягає у його властивості розшаровуватись. Якщо пальне довго стоїть у баку вода та етанол будуть відділятися від бензину. Паливна суміш стає нестабільною. Це особливо небезпечно для мотоциклів, човнів, генераторів та іншої сезонної техніки.

Що означає перехід на біоетанол для ринку пального

Запровадження більшої частки біоетанолу — це частина адаптації українського паливного ринку до європейських екологічних стандартів. Подібні суміші використовуються у країнах ЄС і вважаються безпечними для сучасних автомобілів.

Однак для українського ринку це означає додаткові витрати на модернізацію інфраструктури. Змішування бензину з етанолом потребує спеціального обладнання, контролю якості та точного дотримання технології. Великі мережі вже інвестують у відповідні рішення, тоді як дрібні оператори можуть зіткнутися з фінансовими труднощами.

Ще один наслідок — подальше дорожчання пального в короткостроковій перспективі. На фоні високої залежності України від імпортних нафтопродуктів та європейського ціноутворення навіть частковий перехід на нові стандарти може додатково посилити тиск на роздрібні ціни.