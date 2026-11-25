Як повідомляє пресслужба відомства, оперативники задокументували зухвалий механізм викрадення нафти та газового конденсату прямо з магістралей компанії Укрнафта. Зловмисники робили приховані врізки у труби на території Сумської та Полтавської областей, щоб безперебійно качати ресурс.

Для накопичення краденого ділки обладнали спеціальну базу в Роменському районі Сумщини. Там вони встановили потужні помпи та заховали резервуари, куди сировина стікала через систему замаскованих підземних трубоводів (рукавів).

Замість друкованого верстата для грошей у них була врізка

Далі в гру вступала логістика, адже нафту треба було непомітно доставити на перероблення. Сировину заливали у вантажівки з прихованими ємностями та за підробленими накладними везли до Києва та області, де на промислових майданчиках чекали стаціонарні резервуари.

Саме звідти крадена нафта роз'їжджалася по підпільних заводах, де її змішували з хімікатами та перетворювали на ту саму бодягу, що потім продавалася та вбивала паливні системи автомобілів.

"Частину продукції збували під виглядом паливних похідних, які не належать до підакцизних товарів, – зазначають слідчі.

Масштабна облава та наслідки

Щоб зупинити цей конвеєр, правоохоронці провели одночасно 56 обшуків у чотирьох регіонах країни. В ході такої масштабної операції копи вилучили 10 автомобілів, 64 резервуари з рідинами, чорнову бухгалтерію та чималу суму готівки у різній валюті.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, боротьба з тіньовим ринком пального зараз у самому розпалі. Нещодавно на Київщині ліквідували цілу мережу підпільних АЗС, де водіям замість нормального бензину А-95 заливали підфарбовану хімікатами суміш.

А кількома днями раніше детективи накрили нелегальний нафтозавод, який щодоби переробляв по 30 тонн сумнівної сировини та постачав готовий сурогат у три області України.