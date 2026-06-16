Демонстрація у Парижі лінійки наземних роботизованих комплексів (НРК) Viper викликала інтерес уже тим, що це – спільна розробка. Відбувалася вона у співпраці з мілтек-кластером Третього армійського корпусу AB3.Tech.

Як пише "Українська правда", завдяки такій кооперації створено результативну платформу. За словами виконавчої директорки AB3.Tech Вікторії Гончарук, концепція та перші рішення були створені військовими підрозділів корпусу, тоді як серійне виробництво взяла на себе компанія "УкрАрмоТех".

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"Військові, які використовують продукт, мають бути його творцями, а масштабування розробок повинен забезпечувати приватний сектор, – зазначила Вікторії Гончарук.

VIPER C: мобільний ретранслятор зв’язку

Однією з представлених платформ став Viper C, оснащений телескопічною щоглою заввишки до 6,5 метра. Це – чотириколісна акумуляторна машина.

Комплекс призначений для забезпечення стабільного зв’язку на полі бою та дозволяє розгортати ретрансляційне обладнання без ризику для особового складу.

НРК Viper C малопомітний, його телескопічна щогла протиснеться крізь крону дерева у лісосмузі чи десь між щілин в даху зруйнованої споруди. Фото: Українська правда

VIPER F: бойовий робот для розвідки та вогневої підтримки

Також на стенді показали бойовий НРК Viper F. Платформа виконує завдання розвідки, спостереження та дистанційного ураження цілей.

Робот здатний перебувати в режимі очікування до 72 годин, працювати вночі, контролювати залишок боєкомплекту, автоматично супроводжувати цілі та передавати управління між операторами.

Комплекс оснащений бойовим модулем UAT-Mouse із напівавтоматичною гвинтівкою AR-15 калібру 5,56 мм. Заявлена скорострільність становить до 60 пострілів на хвилину, а ефективна дальність ураження – до 100 метрів.

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Логістична платформа та бойовий досвід

Була ще й третя модель лінійки – логістичний робот Viper L, який на виставці не демонструвався фізично. Однак відвідувачі з ним знайомилися дистанційно.

Попри компактні розміри, він здатний перевозити до 350 кг вантажу. Може доставляти на передову боєприпаси, воджу, харчі, а назад здійснювати при потребі евакуацію пораненого.

Також така колісниця незамінна в рейдах чи розвідці у тил ворога, оскільки вивільняє бійців від перенесення важких рюкзаків чи сумок з боєзапасом, харчами, медикаментами.

Наземний безпілотник Viper F з бойовим модулем UAT-Mouse. Фото: Українська правда

З автономністю до восьми годин

Усі платформи можуть працювати автономно 5-8 годин і долати до 50 км з вантажем 350 кг. Але з меншою за вагою поклажею відстань зростає. З вантажем 100 кг дальність ходу сягає 90 км.

Максимальна швидкість складає 13 км/год, відповідно час роботи заявляється до згаданої вище вантажності. Також передбачені рішення для зниження теплової та акустичної помітності.

Перші комплекси сімейства Viper вже передані військовим Третього корпусу: частина проходить випробування, інші вже виконують завдання на фронті.