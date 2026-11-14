З кабіни 44-тонної фури на подіум: гламурна далекобійниця увійшла в фінал Міс Англія

Як повідомляє видання Daily Mail, у повсякденному житті британка працює на фермі та заробляє на життя, керуючи величезними 44-тонними вантажівками по всій країні.

Тепер вона тимчасово змінить світловідбивний жилет на високі підбори, щоб виступити в національному фіналі Miss England 2026 17 листопада на подіумі Athena в Лестері.

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Міллі заробляє на життя кермуванням 44-тонних вантажівок. Фото: SWNS, Miss England

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Руйнування стереотипів

Дівчина вже має досвід у подібних заходах, адже у 2022 році стала першою віце-міс регіону. Цього року вона має останній шанс поборотися за путівку на конкурс Міс Світу, тому сподівається на удачу.

"Я хочу надихнути інших і стати першою фермеркою, яка виграє цей конкурс. Люди повинні приймати кожну сторону своєї особистості, якою б незвичною вона не здавалася, – заявила Міллі журналістам.

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Дівчина прагне довести, що фурами керують не лише чоловіки. Свою участь у конкурсі краси далекобійниця розглядає як чудовий майданчик для популяризації професії серед жінок.

У практиці Національних конкурсів краси європейських країн ще жодного разу далекобійниці участі не брали і Міллі Евератт поклала цьому край. Фото: з особистого архіву Міллі Еверат, Facebook