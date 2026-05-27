З колишньої базі НАТО на колишню територію "Варшавського договору" прибули пікапи союзників

Передача техніки відбулася за участі Національних сил підтримки Нідерландів, а самі автомобілі спочатку доставили до пункту відправлення поблизу залізничної станції у Врізенвені.

Про транспортний транш, відправлений минулої п'ятниці до України, йдеться у розповіді журналістів defence-blog.com, nos.nl та інших спеціалізованих й суспільно-політичних видань, в т.ч. українських.

Зенітні групи ППО стануть мобільнішими

Нові пікапи мають посилити мобільність українських операторів дронів, які сьогодні виконують одне з ключових завдань сучасної війни - розвідку, коригування вогню та ураження цілей.

Найтривалішим був не стільки процес перевезення через кілька кордонів, скільки завантаження машин на залізничні платформи, де кожен пікап ретельно фіксували системами кріплень. Фото: nos.nl

У Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що автомобілі використовуватимуться як для перевезення особового складу й обладнання, так і як мобільні платформи для спеціалізованих систем.

Залежно від потреб підрозділів Toyota Hilux можуть оснащуватися засобами радіоелектронної боротьби, системами виявлення цілей або іншим обладнанням для роботи з безпілотниками. Саме командування Сил безпілотних систем визначатиме конфігурацію та завдання для кожного автомобіля.

Платники податків у курсі дарувань

Упродовж останніх кількох років Нідерланди поставили всіляке спорядження для підтримки українців у війні з Росією: від танків Leopard-gevechtstanks і винищувачів F-16 до кулеметів, і ручних гранатометів, мінометів, різну техніку.

Нинішня партія позашляховиків винятком не стала, це – відчутна поміч Україні в посиленні бойової потужності ППО. Накопичення, відвантаження з ретельною схемою кріплень та фіксацією відбулася на полігоні POMS у Врізенвені, поблизу Алмело, де свого часу розміщувалися американські склади НАТО часів Холодної війни.

Така відправка робиться прозоро, й щиро як до української сторони, так і до громадян Нідерландів.

"Ми вважаємо, що голландські платники податків мають право знати, що ми насправді робимо для України. Ми не можемо надати всі подробиці, але це один із тих моментів, коли можна показати, скільки зусиль ми докладаємо. Щодня від 400 до 500 з нас працюють над наданням підтримки Україні, – зазначив керівник "Оперативної групи Україна" полковник Саймон Вуда.

Цивільні пікапи тепер у статусі машин переднього краю

Toyota Hilux давно зарекомендувала себе як одна з найнадійніших платформ для військового використання. Пікап має рамну конструкцію, повний привід із понижувальним рядом та блокуванням диференціала, що забезпечує високу прохідність на бездоріжжі.

Процес завантаження автомобілів на полігоні POMS у Врізенвені, поблизу Алмело. Фото: ФБ-сторінка Королівської армії Нідерландів

Найпоширеніші версії комплектуються дизельними двигунами 2,4 або 2,8 літра потужністю до 204 к.с. і крутним моментом до 500 Нм.

Автомобіль здатен перевозити до тонни вантажу, а кліренс понад 220 мм дозволяє впевнено рухатися складною місцевістю. Hilux також відомий витривалістю підвіски та простотою обслуговування, що особливо важливо у фронтових умовах.

Таких потужних траншів техніки українські Сили оборони давненько не отримували. Фото: Міноборони Нідерландів

Передані Нідерландами машини стануть черговим підсиленням мобільних груп Сил безпілотних систем, які дедалі активніше використовують легкі пікапи як універсальні платформи для дронів, РЕБ та швидкого маневру на передовій.