З розбитої Tesla зробили 11-місний автобус: як виглядає Hoffman Badger та що це за проєкт

Як повідомляє видання InsideEVs, основою для незвичного транспортного засобу слугують вживані моделі Model 3 або Model Y. Розробники повністю переносять апаратне та програмне забезпечення з донора, включаючи сидіння, панель приладів, кермо, двигуни та навіть дверні ручки.

Усі ці агрегати встановлюють на нове шасі, де високовольтна батарея розташована на кілька сантиметрів вище, ніж в оригіналі. Завдяки цьому та кліренсу у понад 20 сантиметрів, квадратний електромобіль отримав непогану геометричну прохідність для поїздок поганими дорогами.

Кузов машини виготовлений з алюмінію з порошковим покриттям, а всі відкриті кріплення зроблені з нержавіючої сталі, стійкої до корозії. Цікаво, що двері, дах та більшість сидінь можна легко зняти, перетворивши 11-місний автобус на відкритий пікап або платформу для відпочинку.

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Ціна питання та запас ходу

Засновник компанії Джеффрі Хоффман зазначає, що клієнти зможуть придбати як готовий автомобіль, так і спеціальний набір для самостійного складання. У другому випадку покупцеві доведеться самому шукати донорську Tesla, але загальний бюджет проєкту складе від 26 400 до 77 000 доларів, залежно від комплектації. Точних даних щодо запасу ходу поки немає, адже аеродинаміка машини нагадує цеглину, що явно зменшить показники на трасі.

"У міському циклі наш електромобіль може проїхати навіть більше за стандартну Model 3, просто тому, що він легший", – пояснив Хоффман, додавши, що на початку 2027 року аеродинаміку суттєво покращать.

Наразі стартап планує випускати близько 100 таких машин на рік. До речі, раніше компанія спеціалізувалася виключно на переведенні класичних британських авто на електротягу, маючи в портфоліо електричні DeLorean, старі Volkswagen Beetle та вінтажні Rolls-Royce.

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