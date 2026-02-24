З-за керма авто відразу в камеру: з 26 січня у Польщі діє прискорена судова процедура

Нові безкомпромісні правила для порушників дорожнього руху працюють. Дебютанткою покарання за новими нормами ПДР стала 39-річна жінка з Ярославського повіту, котра сіла за кермо, всупереч довічній забороні. Про цей випадок розповідає на своєму сайті головне управління районної поліції у Ярославі.

Порушення виявлено 12 лютого о 7:30 ранку у Вежбній. Дорожня поліція Ярослава зупинила Volkswagen. Після перевірки водійських прав було виявлено, що 39-річна мешканка гміни Павлосьюв керувала автомобілем, проігнорувавши довічну заборону на керування транспортними засобами, накладену в 2025 році.

Ні далі по своїх справах, на вже додому водійка не потрапила. За таких обставин 39-річну жінку відразу затримали й доставили до поліцейської камери утримання.

Суд розгляд не затягував

Вже наступного дня після того, як її зупинила поліція, жінка у залі суду почула вирок: рік абсолютного ув'язнення, вже друга за відліком довічна заборона управління транспортним засобом і штраф в розмірі 27 тисяч злотих, тобто в конвертації це буде приблизно 326 300 гривень.

Суму суд розділив на два платежі. Жінці наказано виплатити 12 000 злотих (145 000 грн) компенсації до Фонду допомоги жертвам та Фонду постпенітенціарної допомоги, а також 15 000 злотих (181 300 грн) як відшкодування збитків до Державної скарбниці.

Справу суд розглядав у прискореній процедурі. Така методика застосовується проти злочинців, затриманих на гарячому, особливо у випадку дорожніх злочинів. На практиці це означає, що від арешту до винесення судом вироку має пройти не більше 48 годин.

У цьому ж випадку вирок було винесено упродовж доби. Вочевидь, тут зробили виняток, що підсудною була жінка.



Порушення заборони сьогодні є злочином

Водіння всупереч судовій забороні більше не є проступком, а злочином, описаним у статті 244 Кримінального кодексу. Його здобуття карається до 5 років ув'язнення.

З 29 січня 2026 року правила були посилені – у принципі, тюремне ув'язнення не слід відкладати, а винятки з нього мають бути винятковими.

Конфіскація автомобіля також ймовірна

Щодо автомобіля нічого в релізі не сказано, але в ПДР зазначається, що порушення заборони може мати ще більші наслідки, оскільки нові правові норми дають судам додаткові інструменти. Може бути конфіскація транспортного засобу, а якщо порушник не є єдиним власником – це запровадять велику грошову компенсацію до державної скарбниці.

Обов'язкова виплата для Фонду допомоги жертвам може становити від 10 до 60 тисяч злотих, а у найсерйозніших випадках суд може накласти довічну заборону на водіння.

Закон для всіх і всі для закону

Випадок 39-річної водійки показує, що закон працює. З набранням чинності прискореної процедури рішення суду приймається негайно – 48 годин і вирок готовий. А в деяких випадках, як ось з цією водійкою, вистачило й 24 годин.