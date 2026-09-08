За 60-річний ЗАЗ-965 просять понад 18 тисяч доларів: що приховує найдорожчий "Горбатий" в Україні

На вторинному ринку з'явилася незвичайна пропозиція, яка дивує своїм цінником та рівнем доопрацювань. Легендарна радянська малолітражка перетворилася на справжній ексклюзив для поціновувачів ретро.

Як повідомляє видання ТопЖир, у Білій Церкві через платформу AUTO.RIA виставили на продаж ЗАЗ-965 1966 року випуску. За цей 60-річний автомобіль із заявленим пробігом у 50 тисяч кілометрів власник просить 18 300 доларів, що в еквіваленті становить 820 023 гривні.



Фото: 60-річний "Горбатий" ЗАЗ-965 продають за $18300: чому така ціна (фото) / Джерело: ТопЖир

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Що відомо про цей ЗАЗ-965?

Технічно перед нами класичний задньопривідний "Запорожець", пофарбований у білий колір. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 0,96 літра та стандартною механічною коробкою передач.

За даними з оголошення, машина за своє життя мала лише двох власників і юридично абсолютно чиста – не перебуває в розшуку. Останню реєстраційну операцію з цим ЗАЗ-965 провели 23 травня 2023 року, і пов'язана вона була виключно зі зміною анкетних даних власника без зміни регіону реєстрації.

Чому за "Горбатий" просять так багато?

Проте головна причина такого сміливого прайсу криється у глибокому тюнінгу. ЗАЗ-965 суттєво доопрацювали порівняно зі стандартною заводською версією.

У салоні з'явилося повноцінне шкіряне оздоблення, яке додає комфорту, невластивого радянському автопрому. Крім того, власник встановив електричні склопідйомники, центральний замок, сучасну сигналізацію та навіть висувну антену.

Окрему увагу під час модернізації приділили автозвуку. У маленькому салоні "Горбатого" розмістили потужну аудіосистему, яка включає одразу два сабвуфери загальною потужністю 560 Вт. Для такої компактної капсули це дуже серйозний показник, який гарантує гучне та насичене звучання.

Сам продавець пояснює вартість у понад 820 тисяч гривень не лише вкладеними у тюнінг коштами, а й виставковою історією машини.

Такі машини рідко продають! Вона брала участь у багатьох конкурсах і займала перші місця,

– автор оголошення.

Щоправда, конкретних назв заходів чи дат перемог у публікації не наведено, тому цю інформацію варто сприймати скоріше як маркетинговий хід.

Скільки коштують інші "Горбаті"?

Якщо поглянути на ринок ретро-автомобілів в Україні загалом, то ціни на ЗАЗ-965 1968-1969 років у стані, близькому до ідеального, зазвичай коливаються від 4 800 до 11 500 доларів. Звісно, є й відверто дешеві варіанти під реставрацію за 1 800-2 000 доларів. Тому цінник у 18 300 доларів є дійсно ексклюзивним і розрахований на дуже специфічного покупця, який оцінить саме такий набір доопрацювань.

Цікаво, що інтерес до "Горбатих" виходить далеко за межі України. Ця модель, яка випускалася в Запоріжжі з 1960 до 1969 року і мала незалежну підвіску всіх коліс, свого часу активно йшла на експорт під назвами Yalta або Jalta. Сьогодні ж у США цей автомобіль позиціонується як справжня екзотика.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на американському аукціоні Copart у штаті Флорида продали ЗАЗ-965 1968 року випуску синього кольору із пробігом близько 54 400 кілометрів. Фінальна ціна торгів склала 5 400 доларів. За ці гроші в Україні можна легко придбати вживаний Volkswagen Golf чи Ford Focus, але мотивація покупців ретро-техніки зовсім інша – це інвестиція в історію та колекційну цінність.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, спроби продати радянську класику за завищеними цінами трапляються регулярно. Нещодавно у Дніпрі намагалися реалізувати 37-річний ВАЗ-2106 з пробігом 12 тисяч кілометрів. Спочатку власник просив за нього 9 500 доларів, але через відсутність попиту був змушений знизити ціну до 7 500 доларів, що все одно залишається неадекватним прайсом для звичайних українських реалій.