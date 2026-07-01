За добу озвучено дві справи про переправлення ухилянтів: одна схема заробітку виявилася "законною"

На Волині прокурори приготували для передачі до суду матеріали щодо жителя Луцька, якого обвинувачують в організації нелегального переправлення військовозобов'язаних до Білорусі.

Натомість у Дніпрі судитимуть місцевого жителя, який пропонував клієнтам виїзд за кордон через офіційний пункт пропуску під виглядом службового відрядження.

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Луцький маршрут до Білорусі не спрацював

За даними слідства, 30-річний житель Луцька погодився за винагороду власним автомобілем доставити двох чоловіків призовного віку до українсько-білоруського кордону та допомогти їм незаконно залишити територію України.

Втім реалізувати задум він не встиг. Трансфер виявився невдалим. Автомобіль із водієм та пасажирами правоохоронці затримали дорогою до кордону.

На Волині була спільна операція Держприкордонслужби, поліції та прокуратури. Фото: прокуратура Волині

Тепер чоловік відповідатиме в суді за обвинуваченням у незаконному переправленні осіб через державний кордон з корисливих мотивів.

"Відрядження" за 15 тисяч доларів

Іншу схему викрили правоохоронці у Дніпрі. За версією слідства, місцевий житель пропонував військовозобов'язаним легальний на вигляд виїзд за кордон через офіційний пункт пропуску.

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Для цього він обіцяв оформити клієнта працівником підприємства, якого нібито відряджають за межі України, забезпечити необхідними документами та гарантувати безперешкодний перетин кордону. Свої послуги організатор оцінив у 15 тисяч доларів США.

У травні цього року чоловіка затримали під час отримання частини обумовленої суми. Фото: прокуратура Дніпра

Нині підозрюваний перебуває під вартою, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.

В обох випадках фігурантам інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Якщо їхню вину буде доведено, покарання визначить суд.