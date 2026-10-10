За французький кабріолет просять 200 тисяч євро: у чому секрет унікального Citroën DS21

Як повідомляє аукціонний дім Bonhams, торги за цю перлину французького автопрому відбудуться 11 жовтня у містечку Ле-Зут. Автомобіль змагатиметься за увагу колекціонерів поруч із класичними машинами вартістю у мільйони євро, проте саме ця модель має всі шанси стати зіркою заходу.

Секрет такого високого прайсу ховається у походженні кузова. Це один із небагатьох кабріолетів марки, створених відомим французьким майстром Анрі Шапроном.

Загалом компанія Citroën випустила на ринок 1365 кабріолетів моделей DS19 та DS21, один з яких на відео нижче. З них лише 389 екземплярів отримали ексклюзивний дизайн від ательє Chapron, що автоматично переводить їх у статус колекційного ексклюзиву.

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Історичний дебют та технічні фішки

Виставлений на аукціон Bonhams автомобіль з номером шасі 4376059 вперше побачив світ на Паризькому автосалоні 1966 року. Там розкішний кабріолет перлинно-сірого кольору позував перед камерами разом із генералом Шарлем де Голлем.

Машина зійшла з конвеєра до масштабного фейсліфтингу 1967 року, але вже отримала важливе технічне оновлення. Йдеться про використання нової зеленої гідравлічної рідини LHM, яка суттєво підвищила надійність фірмової гідропневматичної підвіски.

Через шість десятків років Citroën DS21 Cabriolet Chassis милує око вишуканими вигинами стильного образу елегантності. Фото: Bonhams

Салон автомобіля оздоблений чорною шкірою, а дах виконаний з якісного брезенту. Цікаво, що водійське сидіння тут регулюється по висоті, а коробка передач має гідравлічне управління – це був справжній космос для технологій шістдесятих років.

Поява різних версій Citroën DS Cabriolet 1966 року в такому виконанні вважається революційною. Нині тогочасних машин серії DS Cabriole в оригінальному стані лишилося надто мало, рейстайлінгових версій (див. відео внизу) також не дуже багато і всі вони не з дешевих.

"Ніколи раніше в історії автомобілебудування серійний автомобіль не досягав такого рівня безпеки, комфорту та продуктивності одночасно. Його оригінальний двигун разом з усіма механічними компонентами регулярно обслуговувався спеціалістом, – йдеться в аукціонному описі моделі Citroën DS21 Cabriolet Chassis.

Салон цього кабріолета нині виглядає дещо старомодно, але цей ексклюзив минувшини не просто вабить, а відкриває сторінку історії. Фото: Bonhams

Реставрація та цінові гойдалки

Після виставки авто продали приватному власнику, і його слід загубився аж до 2006 року, коли машина з'явилася у Швейцарії. Там за неї взялися фахівці престижної майстерні Atelier Othello, які провели скрупульозну реставрацію.

Оригінальний двигун працездатний, хоча не має жодного екологічного рівня на кшталт Євро-1 чи Євро-2, стандартизація яких запроваджена з 1992 року. Фото: Bonhams

Відтоді кабріолет кілька разів змінював прописку. Цікавий нюанс полягає в тому, що наприкінці квітня 2026 року цей самий екземпляр вже продавали на торгах у Монако за 143 750 євро.

Тепер організатори розраховують виручити за нього від 170 до 200 тисяч євро. Вже завтра стане зрозуміло, чи знайдеться покупець, готовий переплатити майже 60 тисяч євро за машину, яка змінила власника менше ніж пів року тому.