За гроші вивезуть навіть з військової частини й переправлять за кордон: бізнес на дезертирах був не з дешевих

Схему викрили за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Про це йдеться в офіційному релізі Спецпрокуратури та Нацполіції в Закарпатській області.

За даними слідства, до організації незаконного переправлення були причетні 55-річна жителька Закарпаття, 38-річний мешканець Івано-Франківщини, а також двоє закарпатців віком 58 та 34 роки.

За 18 тисяч доларів військового мали переправити через кордон

Один з епізодів стався у травні 2026 року. Як встановили правоохоронці, 38-річний мешканець Івано-Франківщини через месенджер запропонував військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину, організувати незаконний перетин державного кордону поза пунктом пропуску.

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За таку послугу він запросив 18 тисяч доларів США. Військовослужбовець погодився.

Для реалізації домовленості до схеми залучили 58-річного закарпатця. Він мав перевезти чоловіка з Івано-Франківська до Ужгорода, звідки його планували переправити через кордон.

Під час поїздки водій, за даними слідства, пояснював військовослужбовцю, як діяти під час незаконного перетину кордону. Зокрема, попереджав, що за потреби доведеться обходити контрольно-пропускні пункти пішки.

В Ужгороді чоловіка поселили в орендованій квартирі, де він мав чекати подальшого переправлення.

Однак довести задум до кінця не вдалося. Під час спроби перевезти військовослужбовця ближче до кордону правоохоронці викрили учасників схеми.

Інший військовий мав залишити частину за 3 тисячі доларів

Під час розслідування правоохоронці встановили ще один епізод.

За даними слідства, 55-річна закарпатка, 34-річний мешканець області та їхній 46-річний спільник з Івано-Франківщини у липні домовилися організувати незаконне переправлення через кордон ще одного військовослужбовця.

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Цього чоловіка спочатку планували незаконно вивести за межі військової частини на Закарпатті, а потім перевезти ближче до кордону та переправити за межі України поза пунктом пропуску.

Для першого етапу учасники схеми знайшли військового з тієї ж частини, який погодився допомогти.

До справи також залучили 61-річного закарпатця. За даними слідства, він запропонував військовослужбовцю 3 тисячі доларів США за те, щоб той допоміг вивести іншого військового за межі частини.

Військовий звернувся до правоохоронців

Втім, запропоновану винагороду військовослужбовець не прийняв та повідомив про схему правоохоронцям. Надалі він діяв під їхнім контролем.

Після передачі йому 1 тисячі євро завдатку військовий вивів іншого військовослужбовця за межі частини. Там на них уже чекав автомобіль.

Саме в цей момент правоохоронці припинили подальшу реалізацію схеми.

Підозри та запобіжні заходи

П’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

61-річному мешканцю Закарпаття повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України.

Двом військовослужбовцям інкримінують ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 408 КК України.

За клопотаннями прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжні заходи.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП у Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області та ГОРВ 94-го прикордонного загону.

За інкримінованими статтями максимальне покарання передбачає до 9 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.