За кермом, але без зайвих рухів: BMW запускає просунутий міський автопілот з 2027 року

Як повідомляє офіційний пресцентр BMW Group, нова технологія базується на другому рівні автономності (SAE Level 2) та працює в тісній зв'язці з фірмовою навігацією. Система здатна розпізнавати пріоритет проїзду, безпечно змінювати смуги в щільному трафіку та навіть самостійно долати кругові перехрестя.

Які моделі отримають оновлення

Приємна новина для майбутніх власників полягає в тому, що необхідне залізо вже монтується на заводі як стандартне оснащення. Йдеться про нові електрокросовери iX3 та iX4, а також усі актуальні версії X5, 3 Series та 7 Series.

Щоб активувати розумного помічника, не доведеться їхати до дилера чи розбирати половину салону. Програмне забезпечення просто завантажиться в автомобіль через бездротове оновлення, щойно функція стане доступною у вашому регіоні.

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Як працює BMW Symbiotic Drive

Головною фішкою нової системи стала технологія кооперативного водіння. Електроніка не просто бере керування на себе, а м'яко підлаштовується під індивідуальний стиль людини за кермом.

"Розширюючи функції частково автоматизованого водіння на міські райони, ми пропонуємо клієнтам реальне покращення комфорту", – Йоахім Пост, член правління баварського концерну з питань розвитку.

Водій може в будь-який момент втрутитися в процес – прискоритися, пригальмувати чи підрулити, і система сприйме це абсолютно природно, без різких відключень чи панічних звукових сигналів. При цьому машина постійно стежить за поглядом людини: якщо ви відволіклися на смартфон, автопілот миттєво вимагатиме повернути увагу на дорогу.

Легалізація та старт продажів

Незалежна технічна служба вже успішно завершила випробування системи в реальних умовах дорожнього руху. Технологія повністю відповідає оновленим європейським правилам UNECE R171, а офіційне затвердження паперів очікується на початку 2027 року.

Першою країною, де запрацює повноцінний міський автопілот, стане Німеччина. Згодом географію розширять на інші ринки, тому українським прихильникам марки доведеться трохи почекати на офіційний реліз цих функцій у нашому регіоні.

Розумні машини ще на заводі

Нагадаємо, баварці активно впроваджують безпілотні технології не лише на дорогах загального користування, а й на власних виробництвах. Наприклад, на британському заводі MINI Plant Oxford автомобілі самостійно з'їжджають з конвеєра та паркуються на логістичному майданчику.

Завдяки зовнішнім лідарам та камерам, встановленим безпосередньо в інфраструктурі цехів, готові машини розпізнають людей і тимчасові перешкоди. Лише за минулий рік компанія зафіксувала понад 53 тисячі таких автоматизованих маневрів, що перетворює сміливу експериментальну розробку на надійний галузевий стандарт.