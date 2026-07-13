За переправлення ухилянта до Молдови 19-річний організатор отримав сім з половиною років в'язниці

ФОТО: прокуратура Хмельницької області|
Гроші організатори отримали, але вже за кілька хвилин рахували їх слідчі
За свою роль у схемі він отримав 7 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, події відбувалися у грудні 2025 року.
За даними слідства, засуджений діяв не сам, а разом зі спільником. Молоді люди запропонували чоловіку призовного віку нелегально залишити Україну через ділянку кордону в Чернівецькій області.
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Брали валютою, ціну не задирали
Свої послуги організатори оцінили у 6 тисяч доларів. За ці гроші "клієнту" забезпечили проходження маршруту спочатку офіційними автодорогами, а згодом поза ними.
В наданій схемі пропонувався детальний план місцевості для незаконного перетину державного кордону з Молдовою та пояснення, як саме його здійснити.
Після передачі обумовленої суми обох учасників схеми затримали правоохоронці. Фото: прокуратура Хмельницької області
Вирок суду суворий
На час слідства обоє фігурантів справи перебували під вартою. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд визнав 19-річного чоловіка винним за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.
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Йому призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Щодо іншого учасника кримінального провадження, розслідування ще триває.