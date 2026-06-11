За порушення правил дорожнього руху суди штрафують самокатників до 34 тисяч гривень

В Україні за останні півтора року суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані пошуковика по судовому реєстру “Бабуся”. У 79% таких аварій винними були водії електросамокатів, а порушників штрафували на суми від 850 грн до 34 тисяч грн, іноді ще й із позбавленням права керування транспортними засобами.

До речі депутати пропонують штрафувати порушників на самокатах на 17 тисяч грн

Самокат уже не іграшка, а транспорт

Електросамокати в українських містах давно перестали бути просто розвагою на вихідні. Ними їздять на роботу, до метро, у справах, через парк, по тротуарах і навіть по проїзній частині. Проблема в тому, що далеко не всі користувачі сприймають самокат як транспортний засіб.

Суди, навпаки, дедалі частіше прямо нагадують: водій електросамоката є учасником дорожнього руху. А отже, має дотримуватися ПДР. Це стосується світлофорів, переїзду пішохідних переходів, руху тротуарами, поведінки після ДТП і, звісно, керування у стані сп’яніння.

У більшості справ винні самокатники

За даними Опендатабота, за останні півтора року суди розглянули щонайменше 132 справи про аварії за участю електросамокатів. У 104 з них, тобто у 79% випадків, винними були водії самокатів.

Найчастіше йдеться про порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. Таких справ за статтею 124 КУпАП було 57. Типові ситуації добре знайомі для великих міст: зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів, пошкодження припаркованих машин і втеча з місця пригоди.

У Львові, наприклад, користувач орендованого самоката JET пошкодив одразу два припарковані автомобілі — Audi та Mazda — і поїхав з місця ДТП. Суд призначив йому штраф у 3400 грн. У Дніпрі водій електросамоката проїхав на червоний сигнал світлофора та збив хлопчика на пішохідному переході. У суді він пояснював, що взимку у самоката відмовили гальма, але врешті отримав штраф 850 грн.

Ці приклади добре показують головну проблему: самокат рухається швидше за пішохода, важить більше, ніж здається, і в аварії вже не виглядає невинною іграшкою.

Де найбільше судових справ

Найбільше ДТП з вини водіїв електросамокатів зафіксовано в Одеській області. Там було 11 справ у 2025 році та 12 за перші п’ять місяців 2026-го.

Далі йдуть Львівська область із 11 справами торік і 5 цього року, а також Вінниччина, де зафіксовано 5 і 4 справи відповідно. До першої п’ятірки також увійшли Волинська та Київська області.

Цікаво, що Чернівецька область, якщо не враховувати регіони з активними бойовими діями, стала єдиною, де за цей період не зафіксовано жодної судової справи щодо ДТП з вини водіїв електросамокатів.

Нетверезі водії самокатів — окрема проблема

Друга велика категорія справ — керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. За статтею 130 КУпАП за досліджуваний період таких справ було 47.

І тут для багатьох може бути неприємний сюрприз. Аргумент “це ж не автомобіль” у суді не працює. Якщо людина керує електросамокатом у стані сп’яніння, вона ризикує отримати штраф, який для таких справ зазвичай становить 17 тисяч грн.

В Одесі поліція зупинила водія електросамоката, у крові якого виявили 0,65 проміле алкоголю. Чоловік запевняв, що лише котив самокат поруч із собою, але відеозаписи довели протилежне. Суд оштрафував його на 17 тисяч грн.

У повторних випадках покарання може бути значно суворішим. Так, також в Одесі водія електросамоката JET зупинили з ознаками алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити огляд, а потім утік з місця зупинки. У суді з’ясувалося, що менш ніж за рік він уже мав аналогічне порушення. У результаті — 34 тисячі грн штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на 3 роки.

Позбавлення прав можливе, але не завжди

У справах за статтею 130 КУпАП закон передбачає не лише штраф, а й позбавлення права керування. Але з електросамокатами є юридична особливість: для керування самокатом водійське посвідчення не потрібне.

Через це суди не завжди можуть однаково застосувати санкцію щодо позбавлення права керування. В одних випадках водія просто штрафують, в інших — якщо він має посвідчення водія, можуть позбавити права керування транспортними засобами.

Наприклад, у Києві користувач прокатного самоката Bikenow у стані сп’яніння рухався тротуаром і збив малолітню дитину, яка йшла поруч із батьком. Попри неявку порушника до суду, його оштрафували на 17 тисяч грн та позбавили водійського посвідчення на рік.

Якщо внаслідок аварії потерпілі отримують тілесні ушкодження середньої тяжкості, справа може перейти вже у кримінальну площину. У Вінниці нетверезий водій електросамоката Bolt рухався тротуаром і збив літню жінку. Суд визнав його винним, призначив 34 тисячі грн штрафу та зобов’язав сплатити понад 6 тисяч грн витрат на експертизи.

Підлітки фігурують майже у третині справ

Одна з найтривожніших цифр у цій статистиці — участь неповнолітніх. Загалом підлітки фігурували у 38 зі 132 справ, тобто майже у кожній третій. Якщо дивитися лише на ДТП з вини самокатників, неповнолітні з’являлися у 24 справах — це приблизно чверть таких проваджень.

Найбільше таких випадків за останні півтора року було на Вінниччині, Львівщині та Черкащині. І тут проблема вже не лише в самих дітях, а й у дорослих, які дозволяють їм користуватися транспортом, не пояснивши правил і відповідальності.

Особи молодше 16 років не підлягають адміністративній відповідальності. Тому в таких випадках протоколи складають на батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків.

В Івано-Франківську 15-річна водійка електросамоката виїхала на пішохідний перехід і зіткнулася з автомобілем. До відповідальності притягнули її матір, якій суд призначив штраф 850 грн.

Бувають і ситуації, коли вина встановлена, але покарання вже неможливе через строки. У Хмельницькому 12-річний водій прокатного самоката VEVI їхав по пішохідному переходу й зіткнувся з Toyota Yaris. Суд вирішив, що вина водія самоката доведена, але провадження закрили через закінчення строку давності.

Пішохідний перехід треба переходити пішки

Окремий момент, який постійно повторюється у таких справах: електросамокат не дає права проїжджати пішохідний перехід як заманеться. Якщо людина перетинає дорогу по переходу, вона має зійти з самоката і перейти його пішки.

Для багатьох користувачів це здається дрібницею. На практиці саме такі “дрібниці” часто закінчуються ДТП.

Автомобіліст не завжди встигає зреагувати на самокат, який раптово вилітає на перехід значно швидше, ніж рухається пішохід.

Тому головне правило просте: на дорозі електросамокат — це не пішохід. А на пішохідному переході водій самоката має поводитися саме як пішохід.

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Скільки коштує порушення

Розмір штрафу залежить від порушення. У справах щодо батьків неповнолітніх або окремих адміністративних проступків суди можуть призначати 850 грн. За залишення місця ДТП або пошкодження авто сума може бути іншою, як у львівській справі зі штрафом 3400 грн.

За керування у стані сп’яніння штраф зазвичай стартує від 17 тисяч грн. Якщо порушення повторне, сума може зрости до 34 тисяч грн, а додатково суд може позбавити права керування транспортними засобами.

Окремо порушники сплачують судовий збір, який у 2026 році становить близько 665 грн. Крім того, їх можуть зобов’язати компенсувати шкоду власникам пошкоджених автомобілів або потерпілим.

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