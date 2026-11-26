Як повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, інцидент розпочався ще у березні цього року. Місцевий житель розмістив у популярній соціальній мережі Instagram привабливе оголошення про продаж дефіцитних автомобільних комплектуючих.

Головною приманкою для довірливих автомобілістів стало кермо до популярного кросовера BMW X5. На цю пропозицію швидко відгукнувся житель Волині, який якраз шукав таку деталь для своєї машини.

Як уточнили в поліції Хмельницької області, продавець одразу взяв ініціативу у свої руки та заявив, що відправить товар виключно після повної оплати. Покупець, не запідозривши підступу, перерахував на картку незнайомця 20 тисяч гривень.

Класична схема обману

Отримавши кругленьку суму, псевдобізнесмен різко змінив тон спілкування. Він почав вигадувати різноманітні відмовки, постійно відкладав дату відправлення посилки, а згодом взагалі витратив чужі гроші на власні потреби.

Зрозумівши, що ніякого керма не буде, ошуканий волинянин звернувся за допомогою до правоохоронців. Слідчі Хмельницького районного управління поліції швидко вирахували особу шахрая та зібрали необхідну доказову базу.

Момент оголошення підозри ще не є вироком, але суд невдовзі винесе свою ухвалу щодо цього кримінального епізоду. Фото: з матеріалу слідства

Наразі досудове розслідування вже завершено, а обвинувальний акт за фактом шахрайства скеровано до суду. За статтею 190 Кримінального кодексу України любителю легких грошей загрожує серйозне покарання, аж до трьох років за ґратами.

Поліцейські вкотре закликають водіїв бути максимально обачними під час пошуку запчастин в інтернеті. Найкращий спосіб вберегти свої нерви та гаманець – замовляти деталі виключно з послугою післяплати у відділенні пошти.

Масштаби проблеми вражають

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, автомобільне шахрайство набуває різних форм. Нещодавно у Харкові викрили ділків, які під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ завезли елітні авто на 9 мільйонів гривень та спокійно продавали їх на онлайн-майданчиках.