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За ціною двох нових кросоверів: у Києві виставили на продаж 60-річний Chevrolet Impala

На українському вторинному ринку з'явилося класичне американське купе Chevrolet Impala, за яке власник просить майже 60 тисяч доларів. Попри заявлений колекційний статус версії SS, автомобіль має певні розбіжності в документах, тому перед купівлею потребує ретельної перевірки історії.
У Києві продають раритетний Chevrolet Impala за $60 000

Chevrolet Impala

Євген Гудущан
logo20 жовтня, 19:10
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Як повідомляє видання TopGir, незвичайне оголошення опублікували на платформі AUTO.RIA. Продавець зазначає, що це легендарна модифікація Impala SS 1966 року випуску з кузовом від компанії Fisher Body, 5,4-літровим бензиновим V8 на 300 кінських сил та автоматичною коробкою передач.

Заявлений пробіг машини становить 48 тисяч кілометрів. Власник запевняє, що купе збереглося в гарному естетичному та технічному стані, а для комфорту навіть передбачений кондиціонер.


Chevrolet Impala / Джерело: Chevrolet Impala

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Питання до автентичності

Проте з цим екземпляром не все так однозначно. У самій картці товару на маркетплейсі рік випуску вказаний як 1975-й, хоча в описі фігурує 1966-й.

Наявність 5,4-літрового мотора замість топового 7-літрового агрегата не робить машину підробкою, адже версія SS дійсно випускалася з різними двигунами. Однак остання перереєстрація у 2019 році проводилася саме через переобладнання зі зміною типу та потужності силової установки.

"Наявні дані не дозволяють однозначно підтвердити заводську специфікацію", – зазначають журналісти. Тому потенційному покупцеві доведеться замовляти детальну перевірку VIN-коду та заводських табличок, щоб переконатися, що це справжня комплектація SS, а не звичайна версія.


Фото: AUTO.RIA

Що ще цікавого на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві знахідки на українському ринку ретроавтомобілів. Наприклад, у Дніпрі за шалені 98 тисяч доларів продають майстерну репліку довоєнного кабріолета Mercedes-Benz 770 W150.

А для поціновувачів радянської класики вибір ще ширший. У Запоріжжі знайшли ідеальну капсулу часу ВАЗ-2106 за 20 тисяч доларів, тоді як на Львівщині збережену ВАЗ-21099 віддають за цілком адекватний прайс у 4000 доларів.

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