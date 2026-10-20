За ціною двох нових кросоверів: у Києві виставили на продаж 60-річний Chevrolet Impala

Як повідомляє видання TopGir, незвичайне оголошення опублікували на платформі AUTO.RIA. Продавець зазначає, що це легендарна модифікація Impala SS 1966 року випуску з кузовом від компанії Fisher Body, 5,4-літровим бензиновим V8 на 300 кінських сил та автоматичною коробкою передач.

Заявлений пробіг машини становить 48 тисяч кілометрів. Власник запевняє, що купе збереглося в гарному естетичному та технічному стані, а для комфорту навіть передбачений кондиціонер.



Chevrolet Impala / Джерело: Chevrolet Impala

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Питання до автентичності

Проте з цим екземпляром не все так однозначно. У самій картці товару на маркетплейсі рік випуску вказаний як 1975-й, хоча в описі фігурує 1966-й.

Наявність 5,4-літрового мотора замість топового 7-літрового агрегата не робить машину підробкою, адже версія SS дійсно випускалася з різними двигунами. Однак остання перереєстрація у 2019 році проводилася саме через переобладнання зі зміною типу та потужності силової установки.

"Наявні дані не дозволяють однозначно підтвердити заводську специфікацію", – зазначають журналісти. Тому потенційному покупцеві доведеться замовляти детальну перевірку VIN-коду та заводських табличок, щоб переконатися, що це справжня комплектація SS, а не звичайна версія.



Фото: AUTO.RIA

Що ще цікавого на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві знахідки на українському ринку ретроавтомобілів. Наприклад, у Дніпрі за шалені 98 тисяч доларів продають майстерну репліку довоєнного кабріолета Mercedes-Benz 770 W150.

А для поціновувачів радянської класики вибір ще ширший. У Запоріжжі знайшли ідеальну капсулу часу ВАЗ-2106 за 20 тисяч доларів, тоді як на Львівщині збережену ВАЗ-21099 віддають за цілком адекватний прайс у 4000 доларів.