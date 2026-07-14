За вантажними перевезеннями ховав ще один бізнес: скільки брав за проїзд до Кишинева

За версією слідства, окрім оптової торгівлі та вантажних перевезень, чоловік налагодив прибутковий нелегальний бізнес із "продажу" виїзду до Молдови.

За даними Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, спочатку організатор оцінив свої послуги у 25 тисяч доларів США та отримав завдаток у 2 тисячі гривень.

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Від завдатку до повної оплати

Організатор трансферу повідомив клієнту, що необхідно доплатити ще 3 тисячі доларів нібито за оформлення документів про інвалідність, які мали стати підставою для законного перетину кордону.

Після цього остаточна вартість "маршруту" була визначена у 18,5 тисячі доларів. Загалом чоловік мав отримати 21,5 тисячі доларів США.

Слідство вважає, що обвинувачений діяв у змові з невстановленим правоохоронцем. Потенційному "клієнту" розповідали, що посадовець власним автомобілем перевезе його через пункт пропуску до Кишинева, а також допоможе з оформленням документів для подальшого перебування за кордоном.

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У лютому 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного одразу після отримання всієї обумовленої суми. Наразі він перебуває під вартою. Суд також визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 632 320 гривень.

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Обвинувальний акт днями направлено до суду. Чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.