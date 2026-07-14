За вантажними перевезеннями ховав ще один бізнес: скільки брав за проїзд до Кишинева

ФОТО: Спецпрокуратури у сфері оборони|
Момент затримання організатора, який щойно отримав гроші за свою послугу
За версією слідства, окрім оптової торгівлі та вантажних перевезень, чоловік налагодив прибутковий нелегальний бізнес із "продажу" виїзду до Молдови.
За даними Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, спочатку організатор оцінив свої послуги у 25 тисяч доларів США та отримав завдаток у 2 тисячі гривень.
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Від завдатку до повної оплати
Організатор трансферу повідомив клієнту, що необхідно доплатити ще 3 тисячі доларів нібито за оформлення документів про інвалідність, які мали стати підставою для законного перетину кордону.
Після цього остаточна вартість "маршруту" була визначена у 18,5 тисячі доларів. Загалом чоловік мав отримати 21,5 тисячі доларів США.
Слідство вважає, що обвинувачений діяв у змові з невстановленим правоохоронцем. Потенційному "клієнту" розповідали, що посадовець власним автомобілем перевезе його через пункт пропуску до Кишинева, а також допоможе з оформленням документів для подальшого перебування за кордоном.
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У лютому 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного одразу після отримання всієї обумовленої суми. Наразі він перебуває під вартою. Суд також визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 632 320 гривень.
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Обвинувальний акт днями направлено до суду. Чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
У разі доведення вини йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.