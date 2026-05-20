За вкрадені у ЗСУ вантажівки на три роки ув'язнили і відразу відпустили

Ввозив ділок техніку легально, прикриваючись гуманітарними місіями. А ось далі усі дії з чинним волонтерським рухом та благодійністю мали розбіжність.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, схему викрили детективи територіального управління БЕБ у Львівській області.

Читайте також Скільки отримав ділок за продаж "армійських" позашляховиків

Ввозив техніку як "гуманітарку"

Слідство встановило, що впродовж січня-березня цього року чоловік придбав за кордоном два самоскиди MAN та тягач DAF truck із причепом загальною вартістю понад 2,1 млн грн.

Для легалізації цих коштів він придбав ще одне авто - тягач DAF з причепом, який також планував продати. Реалізувати задумане він не встиг, оскільки його злочинна діяльність була припинена правоохоронцями.

Читайте також Благодійна організація продала більше автомобілів, ніж передала ЗСУ

Для ввезення транспорту фігурант використовував документи з неправдивими даними та оформлював автомобілі як гуманітарну допомогу нібито для потреб ЗСУ. Це дозволяло уникати митних платежів і спрощувало проходження контролю.

Однак техніку військовим не передавали. Достеменно встановлено, що два самоскиди чоловік продав за 10 тис. доларів США (439,5 тис. грн).

Кілька виставлених на продаж магістральних тягачів вилучили й тепер за рішенням суду конфісковано. Фото: БЕБ

Вирок суду

Суд визнав обвинуваченого винним за статтями про контрабанду товарів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Йому призначили три роки позбавлення волі з конфіскацією майна та річною забороною на діяльність, пов’язану з переміщенням товарів через митний кордон України.

Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Окрім того, обвинувачений добровільно перерахував на потреби ЗСУ 350 тис. грн, чим наче спокутав свою вину.

Навіть вже добряче зношені самоскиди та тягачі були в попиті, що псевдоволентеру приносило зиск. Фото: поліція Львівщини

Техніку передадуть військовим

Вилучені транспортні засоби рішенням суду буде передано на потреби українських військових.

Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Служба безпеки України, процесуальне керівництво – Львівська обласна прокуратура.