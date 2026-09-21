За "зелений коридор" на кордоні тепер беруть від 14 тисяч доларів і вище: де дешевше

Фігуранти віком 29 та 33 роки запропонували клієнту два варіанти: через Львівщину до Польщі або через Закарпаття до Румунії. Останній маршрут вони називали дешевшим і надійнішим, запевняючи, що там мають "своїх людей".

Про викриття схеми розповіли у своїх релізах СБУ, поліція та прокуратура Львівщини, проілюструвавши епізод затримання фотознімками.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Mazda мала довезти до кордону

Зрештою чоловік обрав Румунію. За планом його мали спочатку доправити з комфортом на автомобілі Mazda 3 до будинку поблизу кордону на Закарпатті, де він мав чекати на подальші вказівки.

Для конспірації організатори навіть видали клієнту кнопковий телефон. Конкретний спосіб перетину кордону мали повідомити безпосередньо перед виїздом. Авто подали вчасно, везли з комфортом.

Оплату домовилися отримувати частинами. Спочатку військовозобов’язаний передав 400 доларів, а 14 вересня у Яворові – ще 6 тисяч. Таким чином, задокументований аванс становив 6400 доларів.

Після передачі другої частини коштів організаторів затримали. Фото: з матеріалів слідства

За даними СБУ, в ході затримання в порядку статті 208 КПК України проведено обшук у чоловіків вилучили гроші, мобільні телефони, SIM-картки та накопичувач із доказами можливої протиправної діяльності.

"Трансфер" мав пройти поза пунктом пропуску

Слідчі з'ясовали, що переправлення планувалося здійснити через так званий "зелений коридор" – поза офіційними пунктами пропуску на Закарпатті.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Досудове розслідування триває. Вину підозрюваних має бути доведено в суді.