"Забудьте про великі екрани": бос Bugatti розповів, як Європі вижити серед китайських авто

Як повідомляє видання Carscoops, очільник компанії Bugatti Rimac опублікував в Instagram відеозвернення, яке вже зібрало понад 1,4 мільйона переглядів. У ньому він розкритикував сучасну тенденцію європейських брендів витрачати сотні мільйонів євро на консультантів, щоб просто наздогнати конкурентів з Піднебесної.

Назад у майбутнє замість сліпого копіювання

Замість того, щоб встановлювати ще більші дисплеї, прибирати фізичні кнопки та гнатися за швидкістю зарядки, Європа має робити кардинально протилежне. Рімац навів як приклад інтер'єр класичного британського седана Bentley Arnage.

Він звернув увагу на масивні дефлектори обдуву, приємні на дотик перемикачі, товсті килими та використання справжньої шкіри й дерева. Хоча ця модель випускалася з 1998 по 2009 рік і може здатися комусь застарілою, саме синергія цих елементів створює справжній люксовий автомобіль.

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Швейцарський годинник як ідеальна бізнес-модель

Мате Рімац порівнює майбутнє європейського автопрому зі швейцарською годинниковою індустрією. Він категорично не згоден з тезою, що виробникам потрібно створювати масові автомобілі абсолютно для всіх.

"Ми повинні знайти свою нішу, як швейцарці знайшли своє годинникарство", – зазначив топменеджер у своєму відео. Він наголосив, що швейцарські майстри виготовляють лише п'ять відсотків усіх годинників у світі, але при цьому забирають 90 відсотків усього прибутку в цій галузі.

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