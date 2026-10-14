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"Забудьте про великі екрани": бос Bugatti розповів, як Європі вижити серед китайських авто

Генеральний директор Bugatti Rimac Мате Рімац закликав європейських автовиробників припинити копіювати китайські електромобілі та зосередитися на власній унікальності. Такий підхід має врятувати європейський автопром від занепаду, перетворивши його на нішевий, але надприбутковий сегмент на кшталт швейцарських годинників.
Як Європі перемогти китайські авто: рецепт від боса Bugatti та Rimac

ФОТО: Carscoops|

Мате Рімац

Данило Северенчук
logo14 жовтня, 19:20
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Як повідомляє видання Carscoops, очільник компанії Bugatti Rimac опублікував в Instagram відеозвернення, яке вже зібрало понад 1,4 мільйона переглядів. У ньому він розкритикував сучасну тенденцію європейських брендів витрачати сотні мільйонів євро на консультантів, щоб просто наздогнати конкурентів з Піднебесної.

Назад у майбутнє замість сліпого копіювання

Замість того, щоб встановлювати ще більші дисплеї, прибирати фізичні кнопки та гнатися за швидкістю зарядки, Європа має робити кардинально протилежне. Рімац навів як приклад інтер'єр класичного британського седана Bentley Arnage.

Він звернув увагу на масивні дефлектори обдуву, приємні на дотик перемикачі, товсті килими та використання справжньої шкіри й дерева. Хоча ця модель випускалася з 1998 по 2009 рік і може здатися комусь застарілою, саме синергія цих елементів створює справжній люксовий автомобіль.

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Швейцарський годинник як ідеальна бізнес-модель

Мате Рімац порівнює майбутнє європейського автопрому зі швейцарською годинниковою індустрією. Він категорично не згоден з тезою, що виробникам потрібно створювати масові автомобілі абсолютно для всіх.

"Ми повинні знайти свою нішу, як швейцарці знайшли своє годинникарство", – зазначив топменеджер у своєму відео. Він наголосив, що швейцарські майстри виготовляють лише п'ять відсотків усіх годинників у світі, але при цьому забирають 90 відсотків усього прибутку в цій галузі.

Реакція автомобільної спільноти

  • Ідея відмовитися від мит чи заборон на китайські машини на користь розвитку власної унікальності знайшла потужний відгук. Позицію керівника Bugatti підтримали відомі автомобільні журналісти та інфлюенсери, серед яких ведучий Top Gear Кріс Гарріс.
  • Навіть генеральний директор Bentley Франк-Штеффен Валлісер залишив жартівливий коментар під дописом. Він попросив колегу не розкривати секретну стратегію їхнього бренду.
  • Нагадаємо, що раніше багато керівників світових автоконцернів вимагали жорстких обмежень для китайських електромобілів. Чи дослухається індустрія до свіжого погляду Рімаца, покаже лише час, але його заклик вже змусив багатьох переглянути поточні стратегії.
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