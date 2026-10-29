Забутий скарб у сараї: знайдено унікальний Bentley 1928 року, і його ціна вражає

Як повідомляє видання Motor1, автор YouTube-каналу The Bearded Explorer Колін Сміт знімав відео про занедбаний маєток, коли натрапив на справжню мрію колекціонера. Автомобіль десятиліттями стояв недоторканим, зберігши заводський кузов Vanden Plas у напрочуд гарному стані.

Сама по собі така конфігурація є величезною рідкістю у світі ретро-авто. У період з 1927 по 1931 рік компанія Bentley випустила близько 720 екземплярів моделі 4.5 Litre. З них лише 204 машини отримали кузови від Vanden Plas, а у форматі чотиримісного турера світ побачили всього 148 штук. Знайдений екземпляр належить до найранішої партії 1928 року, яка налічувала трохи більше півсотні авто.

Чому ця знахідка така цінна

Довоєнні британські спорткари вкрай рідко доживають до наших днів у такому первозданному вигляді. Дерев'яні каркаси та тонкі сталеві панелі зазвичай гниють у сирих гаражах, тому машина, яка уникла пожеж і зберегла рідне залізо, автоматично стає сенсацією.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Під капотом тут ховається атмосферний 4,4-літровий двигун на 110 кінських сил. "Ця знахідка має атмосферний мотор, що робить семизначний цінник цілком реальним після реставрації, хоча це і не захмарні гроші версії Blower ", – зазначив Колін Сміт, оцінюючи перспективи машини.

Попередня перевірка показала, що з заводу авто виїхало в чорному кольорі, але чи є нинішня фарба рідною, ще доведеться з'ясувати. Саме паперова робота та підтвердження оригінальності номерів зараз є головним завданням для експертів.

Адекватний прайс чи лотерея

Ринок таких класичних авто дуже специфічний, і ціни на схожі моделі можуть кардинально відрізнятися. Наприклад, у травні 2026 року на аукціоні Broad Arrow подібний екземпляр пішов з молотка приблизно за 400 тисяч доларів.

Водночас у 2021 році на торгах RM Sotheby's машина з ідеальною історією та всіма рідними номерами потягнула на 1,1 мільйона доларів. А рекорд належить версії Semi-Le Mans Tourer, яку у 2013 році продали за фантастичні 2,75 мільйона доларів завдяки гоночному родоводу.