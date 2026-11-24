Як повідомляє компанія Автомагістраль-Південь, на прогоновій частині споруди у формі підкови вже влаштовано фінішний другий шар покриття. На підходах до неї, загальна протяжність яких становить 200 метрів, будівельники уклали останній третій шар асфальтобетону.

Паралельно дорожники подбали й про місцевих мешканців, влаштувавши середній шар дрібнозернистого асфальту на проїзді під новою естакадою.

"До речі, ця дорога, яка тривалий час перебувала в аварійному стані, повністю відремонтована, – підкреслюють будівельники.

Тепер жителі Віти-Поштової, Юрівки, Тарасівки та сусідніх сіл зможуть зручно потрапляти на нову кільцеву розв'язку. Далі через тунель вони матимуть змогу безпечно розвертатися у напрямку столиці.

Плануєте заміну шин? Зверніть увагу на Hankook – бренд, що поєднує сучасні технології, комфорт і надійність. Знайдіть відповідну модель для свого автомобіля та обирайте шини Hankook у партнерських магазинах. Рекламна інформація

Коли повноцінне відкриття

Варто нагадати, що перший етап цього масштабного проєкту завершили ще влітку 2025 року. Тоді для водіїв відкрили тунель і кільцеву розв'язку з боку Боярки, які забезпечили безпечний рух у бік Києва.

Зроблено вже багато, але останній штрих будівельники поставлять весною. Фото: Автомагістраль-Південь

Фінальний акорд будівництва заплановано на весну 2027 року. Саме тоді підрядник укладе верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону та офіційно відкриє рух новою естакадою.

Що відбувається на інших трасах

Як уже повідомлялося на нашому сайті, масштабні інфраструктурні роботи тривають і на інших ключових напрямках. Зокрема, на трасі М-06 активно розширюють Північний обхід Житомира, де замість старого асфальту заливають надміцне цементобетонне покриття.

Крім того, на Львівщині дорожники вийшли на фінішну пряму в реконструкції важливого мосту, збудованого ще у 1967 році. Стару споруду повністю демонтували, а повноцінний рух новою переправою також планують запустити вже наступної весни.