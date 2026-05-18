Заклади освіти Вінниці відправили на фронт уже 60-й автомобіль: ця модель практично в донатах не зустрічалася

На дитячі та учительскі кошти у Польщі придбано та привезено до школи для подальшої гуманітарної місії рамний позашляховик Kia Sorent. Автомобіль з пробігом, але в доброму технічному стані.

До речі, це не перший транспортний донат гімназії. Свог часу звідси на східний напрямок овідправився куплений повнопривідний автомобіль Volkswagen Touareg.

Про нинішні урочистості з нагоди дарування техніки йдеться на ФБ-сторінці навчального закладу, сайті міської ради та в місцевих ЗМІ.

Кошти з Великодніх заходів

Кошти на автомобіль вдалося зібрати під час Великоднього благодійного ярмарку, де учні, батьки й педагоги продавали домашню випічку, солодощі та вироби ручної роботи.

Сума зібраних грошей за цим донатом не озвучується, але її виявилося вдосталь для придбання такого автомобіля.

Разом із автомобілем захисникам передали прапор з дитячими побажаннями та словами підтримки. Фото: мерія Вінниці

Машина надійна та економічна

За словами фахівців, Kia Sorento прекрасно зарекомендував себе на бездоріжжі та в польових умовах. Повнопривідна машина укомплектована 2,5-літровим турбодизельним двигуном потужністю 140 к.с.

В парі з цим силовим агрегатом працює 5-ступенева автоматична коробка передач. Реальна витрата палива в міському режимі експлуатації сягає 8,5 – 10,5 л на 100 кілометрів пробігу, а на 6,0 – 7,5 л на сотню.

Військові такою машиною лишилися задоволені. Дісталася їм машина на ходу, її доведеться лише пофарбувати в зелений колір з цятками камуфляжних зелено-коричневих відтінків.

Об’єм паливного бака становить 79 літрів, а серед оснащення були система ABS та повний привід, що особливо важливо для експлуатації в умовах фронту.

Освіта також наближає перемогу

У громаді зазначають, що це вже 60-й автомобіль, який освітяни Вінниці передали військовим від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом навчальні заклади Вінниці з 2022 року передала на потреби ЗСУ допомоги на суму понад 43,5 мільйона гривень. Окрім автомобілів, передавалися дрони, блоки РЕБ, зарядні станції, генератори, товари побуту тощо.