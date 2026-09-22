Залишили "механіку" і повний привід: як старий позашляховик перетворили на електромобіль за 25 тисяч доларів

Про цікавий проєкт конверсії класичного авто повідомляє видання InsideEVs. Канадська компанія Beachman, яка раніше спеціалізувалася на електровелосипедах, відкрила новий підрозділ для переобладнання старих машин на електротягу. Їхнім першим показовим проєктом став International Harvester Scout 800A 1970 року випуску, який роками гнив просто неба.

Канадці пропонують базовий пакет конверсії для авто з механічною коробкою передач від 25 тисяч доларів. Сума чимала, але для індустрії ретро-електромобілів, де проєкти часто перевалюють за сотні тисяч доларів, це вважається бюджетним рішенням.

Електромотор замість ДВЗ, але з рідною "механікою"

Під капот старого позашляховика встановили перевірений часом 147-сильний електромотор від Nissan Leaf 2019 року. Найцікавіше, що його з'єднали з рідною чотириступінчастою механічною коробкою через спеціальну перехідну плиту. Водій і далі витискає зчеплення, перемикає передачі та користується оригінальним повним приводом зі зниженим рядом.

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Батарею на 40 кВт-год також запозичили у Leaf. Вона забезпечує запас ходу від 150 до 200 кілометрів. Для далеких подорожей цього замало, але власник використовує машину для доставки пива зі своєї броварні вулицями Торонто. Повна зарядка від звичайної станції змінного струму займає близько 8 годин – ідеально, щоб залишити авто підключеним на ніч.

Технічні нюанси переобладнання

Заміна двигуна внутрішнього згоряння на електромотор вимагає додаткових втручань. Оскільки електродвигун не працює на холостому ходу, майстрам довелося встановити незалежний вакуумний насос для підсилювача гальм. Також переробили рульове управління та адаптували оригінальну панель приладів для відображення заряду батареї.