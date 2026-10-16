Залишити ДВЗ і не платити податки: Toyota вигадала, як врятувати бензинові авто в Європі

Як повідомляє видання Autocar, нова категорія отримала назву VEEF, що розшифровується як "транспортні засоби, які працюють виключно на дозволених видах пального". Головна ідея японців полягає в тому, щоб офіційно визнати відновлювальне пальне рішенням із нульовим рівнем викидів, адже такі машини не продукують додаткового CO2 під час роботи.

Представники бренду впевнені, що нормативна підтримка цієї ініціативи дозволить Європі різко скоротити шкідливі викиди від 300 мільйонів класичних автомобілів, які вже їздять дорогами регіону. Це набагато швидший і дешевший шлях, ніж поступова заміна всього автопарку на дорогі батарейні електрокари протягом наступних десятиліть.

Успішні тести та жодних переробок

Щоб довести життєздатність технології, протягом останніх шести місяців Toyota спільно з BMW, Bosch та енергетичною компанією Repsol проводила масштабні випробування в Іспанії. Близько 20 серійних автомобілів щодня їздили на стовідсотковому відновлювальному пальному, виготовленому із залишків біомаси.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Результати виявилися вкрай позитивними: альтернативне пальне жодним чином не впливає на динаміку чи ресурс двигуна і, що найголовніше, не вимагає жодних механічних втручань у конструкцію авто. Заправляти такі машини можна на звичайних існуючих АЗС, тоді як для водневих чи електричних моделей потрібно будувати власну дорогу мережу зарядок.

"Якщо ми серйозно налаштовані на максимально швидке зниження викидів вуглецю, відновлювальне пальне має відіграти в цьому велику роль", – Шінічі Ясуї, технічний директор європейського підрозділу Toyota.

Цікаво, що для отримання статусу VEEF автомобіль повинен мати систему блокування від заправки звичайним бензином. Швидше за все, інженери використають спеціальні датчики, які розпізнаватимуть тип заправного пістолета на колонці.

За відстеження походження пального під час іспанських тестів відповідала компанія Bosch, гарантуючи його екологічну чистоту. Керівник відділу досліджень і розробок Тібо Паке додав, що на відміну від електромобілів, такі машини не потребують інвестицій з боку власника.

"Це не схоже на стовідсотковий етанол, де вам потрібно ставити інші форсунки чи захищати сідла клапанів, тут ви просто заливаєте пальне і їдете", – пояснив топменеджер.

Дешева альтернатива та нові гібриди

Як альтернативу батареям японці пропонують використовувати біопаливо другого покоління з органічних відходів, яке у виробництві значно дешевше за повністю синтетичне пальне від Porsche. За підрахунками аналітиків, наявних запасів біомаси в Європі вистачить, щоб забезпечувати весь парк авто з ДВЗ аж до 2040 року, що паралельно зменшить залежність регіону від імпортних нафтопродуктів.

Компанія вже розробляє гібридну систему нового покоління, яка буде ідеально сумісна з таким біопаливом і забезпечить економію пального на 15 відсотків порівняно з нинішніми агрегатами. Очікується, що ця силова установка дебютує на новій генерації Corolla вже протягом найближчих трьох років.

Які інші рішення маєToyota?