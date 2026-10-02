Залишився без елітного авто: у харківського копа все-таки конфіскували Lexus LX 450D

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Касаційний цивільний суд підтвердив попередні рішення першої та апеляційної інстанцій ВАКС. Йдеться про позов щодо визнання необґрунтованими активів, які належали родині співробітника Харківського районного управління Нацполіції І. Заброди.

Головним предметом суперечки став преміальний японський позашляховик Lexus LX 450D. Ця модель завжди славилася своїм статусом, комфортом та високим прайсом, тому поява такого авто в гаражі правоохоронця одразу привернула увагу відповідних органів.

Слідство з'ясувало, що юридично право власності на дорогу машину було оформлено на дружину поліцейського. Проте детальний аналіз доходів та видатків сім'ї показав, що легальних джерел для такої масштабної покупки просто не існувало.

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Окрім автомобіля, родина користувалася квартирою в Харкові, а також мала понад 4 мільйони гривень, законність яких теж не підтвердилася. Доказову базу в цій справі спільно збирали детективи НАБУ, працівники ДБР та фахівці НАЗК.

"Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги відповідачів, – зазначили у відомстві.

Це рішення Верховного Суду є остаточним і жодному оскарженню більше не підлягає.