Залишився без прав і отримав штраф на 90 тисяч: водія зупинили двічі за 10 хвилин

Як пише видання Road & Track, курйозний та водночас показовий інцидент стався в австралійському штаті Квінсленд. 23-річний хлопець за кермом пікапа Holden промчав повз патруль під прикриттям на швидкості 155 км/год там, де дозволено лише 100 км/год.

Копи зупинили порушника і виписали суворе покарання. За місцевими законами таке перевищення одразу тягне за собою позбавлення прав на пів року, нарахування 8 штрафних балів та солідний грошовий штраф.

Додатково поліцейські помітили змінені номерні знаки, що додало до чека ще 250 доларів. Для українських водіїв такі суми здаються космічними, але за кордоном із безпекою на дорогах не жартують.

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Рекордні штрафи за 10 хвилин

Здавалося б, після втрати прав логічно викликати евакуатор або хоча б їхати додому максимально обережно. Але менш ніж через 10 хвилин цей самий водій знову попався на радар. Цього разу він летів 90 км/год у зоні обмеження 60 км/год.

Коли патрульний зупинив авто, він не повірив своїм очам. Водій спокійно простягнув щойно виписані папери і заявив, що вже втратив права за швидкість. Другий епізод додав ще 4 штрафні бали та чергову квитанцію.

Загалом за 10 хвилин поїздки австралієць "назбирав" штрафів на 2763 австралійські долари, що дорівнює приблизно 2242 доларам США.

Чудове нагадування для всіх, хто любить тиснути на газ: патрулі працюють без вихідних, а повторне порушення завжди обходиться значно дорожче.