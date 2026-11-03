Заміна для Yaris та Corolla Cross: Toyota вивела на тести загадковий електрокросовер

Як повідомляє видання Autoevolution, на дорогах загального користування помітили дуже незвичний тестовий автомобіль. Інженери Toyota взяли кузов від знайомого кросовера, суттєво вкоротили йому колісну базу, задерли підвіску та причепили кумедні круглі фари, які взагалі не вписуються у фірмовий дизайн.

З-під днища прототипу відверто виглядає масивна високовольтна батарея, а відсутність вихлопної труби прямо вказує на електричну природу тестового зразка. Журналісти впевнені, що перед нами не передсерійний концепт, а суто робоча "конячка" для обкатки новітньої архітектури.

Універсальність замість компромісів

Головна ідея японців полягає у створенні єдиної платформи, яка зможе без проблем приймати як суто електричні, так і гібридні силові установки. Розробники поставили перед собою складне завдання: розмістити велику батарею для електрокарів так, щоб вона не заважала встановленню традиційних двигунів та бензобаків у гібридних версіях.

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Такий підхід має виправити помилки нинішньої архітектури e-TNGA, яка відверто пасе задніх на фоні конкурентів через застарілу 400-вольтову систему. Очікується, що нова база отримає сучасний 800-вольтовий стандарт, що забезпечить надшвидку зарядку та кращу ефективність.

Новий гібридний мотор та економія

Паралельно з електричною начинкою Toyota готує абсолютно новий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун. Він буде доступний як в атмосферному, так і в турбованому варіантах, а його головною фішкою стане надзвичайна компактність.

Завдяки меншим габаритам мотора та гібридних вузлів, дизайнери зможуть зробити капот нижчим, що суттєво покращить аеродинаміку. У комплексі зі зменшеним тертям деталей це має знизити витрату пального щонайменше на 15 відсотків.

Свобода вибору для водіїв

Керівництво бренду продовжує реалізовувати свою стратегію: замість того, щоб сліпо підкорятися політикам і силоміць пересаджувати всіх на електромобілі, компанія хоче дати покупцям вибір. Адже якщо в Північній Європі масово скуповують "електрички", то в інших регіонах водії досі віддають перевагу старому доброму бензину або гібридам.