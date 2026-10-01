Заміна старим М113 та МТ-ЛБ: Фінляндія і Швеція купують новітні гусеничні всюдиходи Patria TRACKX

Як повідомляє видання hartpunkt, перші відвантаження техніки розпочнуться вже у 2027 році. Після отримання машин обидві скандинавські країни проведуть серію національних та спільних польових тестів, щоб оцінити реальні можливості платформи в бойових умовах.

Фінська сторона закуповує не лише самі транспортні засоби, а й повний пакет допоміжних послуг, підписавши лист про наміри щодо майбутніх серійних поставок. Натомість Швеція поки що бере машини виключно для оцінки та випробувань у рамках окремих угод з розробником.

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"Перехід від розробки до закупівель є важливою віхою для Patria TRACKX. Це дозволяє Фінляндії та Швеції розпочати комплексні польові випробування транспортного засобу, одночасно зміцнюючи співпрацю щодо спільної гусеничної мобільності. Ми бачимо великий потенціал для ширшої багатонаціональної співпраці навколо спільної платформи гусеничної машини, – каже виконавчий віце-президент бізнес-напрямку захищеної мобільності Patria Юссі Ярвінен.

Технічні фішки та оснащення

Всюдихід TRACKX розроблений фінським оборонним концерном Patria в рамках європейської програми FAMOUS. Машина орієнтована на ваговий клас від 13 до 18 тонн і позиціонується як сучасна та доступна альтернатива нинішнім легким гусеничним броньовикам.

Виробник зазначає, що протягом останніх років прототипи пройшли жорсткі тести на снігу, в багнюці та лісах. Головними фішками конструкції стали надзвичайно широкі гумові гусениці, низький центр ваги та незалежна гідропневматична підвіска кожного котка, що забезпечує м'яку їзду навіть по складному рельєфу.

Машина уже пройшла усі сезонні заводські випробування, а тепер військові двох країн повинні піддати Patria TRACKX власній муштрі з найважчими умовами експлуатації. Фото: Patria

Усередині бронетранспортера облаштовано бойове відділення на 10 десантників із вибухостійкими кріслами, а підлога зроблена майже рівною завдяки відмові від торсіонів. За динаміку відповідає абсолютно нова трансмісія HSWL 076, яку спеціально для цього проєкту розробила німецька група Renk.

Порожня вага машини становить 12 тонн, при цьому вона здатна брати на борт до 3,5 тонни корисного навантаження. За потреби на даху можна легко встановити великокаліберний 12,7-мм кулемет, що робить платформу максимально універсальною для різних типів місій.

Очікується, що повноцінне серійне виробництво Patria TRACKX стартує між 2027 та 2028 роками. Цей проєкт має всі шанси суттєво оновити парк легкої бронетехніки європейських армій, відправивши на пенсію ветеранів Холодної війни.