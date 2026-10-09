Замінить тракториста в полі: автономний робот Vermeer вразив результатами 24-годинного тесту

Як повідомляє Vermeer Agriculture на своїй сторінці в YouTube, компанія переходить від коротких демонстрацій до серйозних випробувань на витривалість.

Під час останніх заїздів гусенична машина мала зібрати 300 одиниць корму, проте зупинилася на позначці 257 лише через те, що на полі просто закінчилися запаси.

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…і плюс повна автоматизація процесу

Головна фішка Bale Hawk полягає у повній автоматизації найбільш рутинної роботи. Машина самостійно знаходить розкидані полем тюки, завантажує по три штуки за раз і відвозить їх до заздалегідь визначеної точки розвантаження.

Середня швидкість склала близько 10,7 тюка на годину, що може здатися не надто великим показником для досвідченого водія. Але тут працює інша математика: робот не втомлюється, не потребує перерв на обід і може спокійно працювати вночі, компенсуючи скромну швидкість тривалістю зміни.

Автономний Bale Hawk від Vermeer збирає по 3 тюки одночасно та самостійно транспортує їх до точки завантаження чи тюкування. Фото: Vermeer

Дбайливе ставлення до врожаю

Цікаво, що інженери Vermeer відмовилися від традиційних металевих шипів для наколювання. Замість цього робот використовує систему конвеєрних стрічок, які акуратно підхоплюють вантаж і переміщують його на платформу.

"Такий метод завантаження допомагає підтримувати ідеальну форму та щільність тюків, адже ми не пошкоджуємо їхню структуру, – уточнюють представники компанії-розробника.

Коли чекати у продажу

Перші прототипи цієї моделі почали тестувати на полях штату Айова ще кілька років тому. Розробники постійно вдосконалюють систему дистанційного моніторингу, щоб фермер міг керувати процесом зі смартфона, займаючись іншими справами.

Попри очевидний прогрес та успішні добові тести, компанія поки не оголошує офіційних дат старту продажів. Наразі Bale Hawk залишається концептом, але останні випробування чітко показують, що ера безпілотної агротехніки вже на порозі.