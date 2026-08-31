Замінив батарею за $8 тисяч: 10-річний Nissan Leaf тепер проїжджає понад 400 кілометрів

Про цей незвичайний проєкт розповів YouTube-блогер MahlerCapital. Як пише Supercar Blondie, нова батарея VIVNE коштувала йому трохи менше ніж 8 тисяч доларів, а встановлення він виконав самостійно.

Старий Leaf взимку проїжджав лише 60 км

Nissan Leaf першого покоління свого часу став одним із головних електромобілів масового ринку. В Україні ця модель взагалі має особливий статус. Auto24 раніше досліджував, які електромобілі українці купували протягом останніх 10 років, і Leaf протягом тривалого часу залишався наймасовішою електричкою на українському ринку.

Але у старих Leaf є відома особливість. Батарея ранніх версій не мала повноцінної системи активного термоменеджменту, тому її стан сильно залежить від температури та умов експлуатації.

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У випадку цього автомобіля деградація зайшла настільки далеко, що в холодну погоду він міг проїхати лише близько 60 км. Для міських поїздок цього ще може вистачати, але нормальна подорож на такій машині вже перетворюється на логістичний квест.

Тож перед власником постало просте питання: продавати 10-річний Leaf чи спробувати повернути йому нормальний запас ходу. Він обрав другий варіант.

Замість 30 кВт·год встановили 62

Власник не став міняти стару батарею на аналогічну. Він встановив акумулятор VIVNE ємністю 62 кВт·год.

Тобто запас енергії збільшився більш ніж удвічі порівняно зі штатними 30 кВт·год. По суті, старий Leaf отримав батарею, яка за ємністю вже відповідає значно сучаснішому електромобілю.

Цікаво, що сьогодні Nissan сам пропонує Leaf з набагато більшими акумуляторами. Нове покоління моделі отримало батареї на 52 та 75 кВт·год, а максимальний заявлений запас ходу становить 604 км. Про новий Nissan Leaf із запасом ходу понад 600 км Auto24 розповідав після його дебюту.

Тобто власник 10-річного Leaf фактично зробив щось на кшталт власної модернізованої версії автомобіля.

Батарею довелося встановлювати самостійно

Заміна акумулятора виявилася не такою простою, як може здатися.

Спочатку потрібно було відключити 12-вольтову батарею, витягнути сервісний роз'єм і демонтувати старий високовольтний акумулятор.

Нова батарея виявилася фізично вищою за штатну через іншу конструкцію та більшу щільність елементів. Тому комплект передбачав спеціальні проставки та довші болти.

Усе це власник зробив сам. Саме робота власними руками дозволила йому заощадити частину коштів, хоча сама батарея все одно обійшлася майже у $8 тисяч.

Звичайно, повторювати такий експеримент без відповідних знань не варто. Високовольтна батарея електромобіля – зовсім не той компонент, з яким можна експериментувати за принципом "подивимося, що буде".

Після заміни Leaf показав 260 км уже на 44% заряду

Перший результат після встановлення нової батареї виявився дуже промовистим.

На панелі приладів автомобіль показав близько 260 км прогнозованого запасу ходу, хоча батарея була заряджена лише на 44%.

Але ще цікавіше те, що відбувалося далі. За словами власника, після шести місяців експлуатації автомобіль стабільно демонстрував понад 400 км реального запасу ходу.

Нагадаємо, що до модернізації взимку цей самий Leaf проїжджав близько 60 км.

Тобто різниця вийшла величезною. Замість старої електрички, придатної переважно для коротких міських поїздок, власник отримав автомобіль, на якому вже можна планувати значно довші маршрути.

Не кожному електромобілю потрібна нова батарея

При цьому важливо не сприймати цю історію як доказ того, що батарея будь-якого старого електромобіля обов'язково потребує заміни.

Деградація сильно залежить від конкретної моделі, хімії акумулятора, температури, способу заряджання та умов експлуатації. Іноді батарея після великого пробігу втрачає відносно небагато ємності.

Наприклад, Auto24 розповідав про власника Chery Tiggo 3xe, який проїхав понад 123 тисячі кілометрів. Його батарея за цей час деградувала приблизно на 9–10%, хоча сам автомобіль уже встиг отримати кілька інших проблем, зокрема з редуктором. Про досвід експлуатації Chery Tiggo 3xe після понад 120 тисяч кілометрів ми писали окремо.

Тому перед дорогою заміною акумулятора варто спочатку перевірити його фактичний стан.

Чи варто вкладати $8 тисяч у старий Leaf

У випадку MahlerCapital відповідь, схоже, позитивна. За майже $8 тисяч він не просто відновив стару батарею, а отримав акумулятор більш ніж удвічі більшої ємності.

Звичайно, це не означає, що така операція автоматично вигідніша за купівлю іншого електромобіля. Треба враховувати вартість самого Leaf, ціну батареї, роботу з її встановлення, сумісність електроніки та залишковий ресурс інших компонентів автомобіля.

Але історія показує важливу річ: деградація батареї не обов'язково означає кінець життя електромобіля.

Особливо це актуально для Nissan Leaf, яких в Україні вже дуже багато. Машина має простішу конструкцію, ніж чимало сучасних електромобілів, а тому для неї з'являються різні варіанти ремонту та модернізації.

І якщо 10-річний Leaf після заміни батареї може проїжджати понад 400 км, питання "скільки проживе електромобіль" вже варто ставити трохи інакше. Можливо, через кілька років власнику не доведеться продавати стару машину. Достатньо буде замінити її головний дорогий компонент і продовжити експлуатацію ще на багато років.