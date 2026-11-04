Замість А-95 лили підфарбовану бодягу: на Київщині ліквідували цілу мережу підпільних АЗС

Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, перед судом постануть семеро учасників організованого угруповання. Ділки розгорнули справжню тіньову імперію, яка включала чотири нелегальні нафтобази у Білоцерківському та Фастівському районах.

Щоб перетворити найдешевшу низькоякісну сировину на популярний бензин марки А-95, махінатори використовували спеціальні хімічні присадки та барвники. Завдяки такій "кулінарії" рідина отримувала потрібний колір та запах, тому покупці навіть не підозрювали, що заливають у баки відверту отруту для паливної системи.

Як продавали небезпечний сурогат

Збували готовий фальсифікат з неабияким розмахом. Для цього злочинці використовували 10 стаціонарних автозаправних станцій, де водіям пропонували нібито якісний продукт від відомих вітчизняних брендів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім того, спритники організували роботу мобільних АЗС. Вони заправляли автомобілі клієнтів прямо з переобладнаних транспортних засобів, що дозволяло швидко змінювати локації та уникати зайвої уваги органів контролю.

Обсяги постачання фальсифікату розгалуженою мережею збуту пального маленькими не назвеш і це довгий час сходило з рук. Фото: БЕБ

Непоодинокі випадки на паливному ринку

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні історії з відвертою підробкою пального регулярно трапляються й в інших регіонах. Наприклад, на Буковині місцева жителька майже рік продавала водіям фальсифікований дизель за ціною, значно нижчою за середньоринкову.

А масштаби паливних махінацій іноді вражають ще більше. Так, на Миколаївщині правоохоронці викрили цілу схему зливу державного дизеля з локомотивів компанії Укрзалізниця, який машиністи перекачували через замасковані підземні комунікації прямо на залізничній станції.