Замість А-95 лили підфарбовану бодягу: на Київщині ліквідували цілу мережу підпільних АЗС

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Крім безлічі стаціонарних заправних станцій спритники організували роботу мобільних АЗС
Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, перед судом постануть семеро учасників організованого угруповання. Ділки розгорнули справжню тіньову імперію, яка включала чотири нелегальні нафтобази у Білоцерківському та Фастівському районах.
Щоб перетворити найдешевшу низькоякісну сировину на популярний бензин марки А-95, махінатори використовували спеціальні хімічні присадки та барвники. Завдяки такій "кулінарії" рідина отримувала потрібний колір та запах, тому покупці навіть не підозрювали, що заливають у баки відверту отруту для паливної системи.
Як продавали небезпечний сурогат
Збували готовий фальсифікат з неабияким розмахом. Для цього злочинці використовували 10 стаціонарних автозаправних станцій, де водіям пропонували нібито якісний продукт від відомих вітчизняних брендів.
Крім того, спритники організували роботу мобільних АЗС. Вони заправляли автомобілі клієнтів прямо з переобладнаних транспортних засобів, що дозволяло швидко змінювати локації та уникати зайвої уваги органів контролю.
Обсяги постачання фальсифікату розгалуженою мережею збуту пального маленькими не назвеш і це довгий час сходило з рук. Фото: БЕБ
Непоодинокі випадки на паливному ринку
Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні історії з відвертою підробкою пального регулярно трапляються й в інших регіонах. Наприклад, на Буковині місцева жителька майже рік продавала водіям фальсифікований дизель за ціною, значно нижчою за середньоринкову.
А масштаби паливних махінацій іноді вражають ще більше. Так, на Миколаївщині правоохоронці викрили цілу схему зливу державного дизеля з локомотивів компанії Укрзалізниця, який машиністи перекачували через замасковані підземні комунікації прямо на залізничній станції.