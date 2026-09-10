Замість амфібії – 40 тонн глухої броні: поляки показали нову важку БМП з ракетами SPIKE

Як повідомляє видання Defensehere, розробкою гусеничної платформи займалася компанія Huta Stalowa Wola, яка вирішила створити машину для спільних дій з танковими підрозділами.

Торік розробники привозили лише зменшену копію, а тепер викотили повноцінний ходовий зразок.

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Вогнева міць та захист екіпажу

На відміну від відомої польської БМП Borsuk, нова платформа отримала подовжене шасі та втратила здатність плавати. Проте конструктори запевняють, що машина зберегла високе співвідношення потужності двигуна до маси, тому динаміка на полі бою не постраждає.

Головним калібром новинки стала дистанційно керована башта ZSSW-30. Вона озброєна 30-міліметровою гарматою під програмовані боєприпаси ABM та має інтегровані протитанкові ракети SPIKE.

Усередині бронекапсули розміщується троє членів екіпажу, а десантне відділення розраховане на шістьох або вісьмох бійців. Для їхньої безпеки встановили спеціальні протимінні крісла, систему захисту від зброї масового ураження та датчики лазерного опромінення OBRA-3.

Цікавою фішкою стала допоміжна силова установка, яка живить клімат-контроль та електроніку при вимкненому основному двигуні. Це суттєво економить ресурс та дозволяє машині залишатися непомітною в засідці.

Уніфікація та плани на серію

Щоб здешевити виробництво та спростити ремонт у польових умовах, інженери використали чимало деталей від БМП Borsuk. Зокрема, звідти перекочували перископи, елементи освітлення, системи фільтрації та опалення.

"Ця машина доводить, що польська промисловість має всі інженерні та виробничі потужності для самостійного створення сучасних бойових платформ, – зазначив президент групи PGZ Адам Лешкевич.

Наразі показаний на виставці екземпляр є лише технологічним демонстратором. Повноцінні прототипи компанія планує випустити у 2027 році, а запуск серійного виробництва намічений на 2029 рік після жорстких випробувань броні підривами.