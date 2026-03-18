Замість двох років умовно за трансфер ухилянту організатора ув'язнили на сім років

Справу спочатку розглядав Герцаївський районний суд. Там перекваліфікували звинувачення з ч. 3 на ч. 1 ст. 332 КК України та призначили йому умовне покарання строком на 2 роки.

Таке рішення у прокуратурі визнали надто м’яким і не погодилися з такою ухвалою, вважаючи перекваліфікацію безпідставною. Підстави для цього були серйозні.

Читайте також На Закарпатті ухилянтів перевозили в інкасаторській машині

Трансфер з Києва до кордону

З матеріалів справи відомо, що у вересні 2024 року 25-річний буковинець долучився до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

В його обов'язки входив трансфер жителя Київської області до прикордонної території та ретельний інструктаж як незаконно перетнути українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску.

Консультація за $5000 не допомогла

За 5 тис. доларів США житель Чернівців завіз чоловіка до заздалегідь обумовленої локації. Там було проведено інструктаж, після чого клієнта відправили по розмальованому маршруту.

Читайте також За які гроші одеські перевізники обіцяють ухилянтів переправити за кордон

Щоправда, здійснити задумане не вдалося, бо чоловіка викрили прикордонники. Умовне дворічне покарання прокурори визнали несправедливим. Апеляційний суд з цим погодився.

Чернівецький апеляційний суд підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 332 КК України та призначив йому покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.