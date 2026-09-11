Замість фронту – на OLX: ділок намагався розпродати позашляховики Toyota та Mitsubishi, ввезені для ЗСУ

ФОТО: з матеріалів слідства|
На Toyota Hilux уже знайшлися покупці, але продаж відмінили - машина піде в армію
Тепер замість тіньового заробітку ділку загрожує кримінальна відповідальність, а вилучені автомобілі загальною вартістю майже 1,4 мільйона гривень прокурори планують за рішенням суду передати військовим.
Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, незаконна схема діяла з листопада минулого року по квітень нинішнього. Мешканець Яворівщини купував машини на європейських онлайн-майданчиках, після чого наймав водіїв для їхнього перегону через кордон.
Декларували як гуманітарний транспорт
Щоб не платити жодних митних зборів, у документах зазначалося, що транспорт прямує до благодійної організації. За паперами це була цільова гуманітарна допомога для ЗСУ, що мала б одразу вирушити на передову.
Проте до військових техніка так і не доїхала. Заповзятливий ділок вирішив конвертувати машини у готівку, просто розмістивши оголошення про їхній продаж на популярній платформі OLX.
Прокуратура через суд вимагатиме конфіскацію цих авто з подальшою передачею на потреби армії. Фото: з матеріалів слідства
Які авто хотіли продати та що з ними буде
Слідчі задокументували спробу збуту п'яти рамних позашляховиків марок Toyota та Mitsubishi. Свої гуманітарні авто обвинувачений оцінив у суму від 5000 до 8000 євро за кожну одиницю.
Наразі всю партію транспорту вилучено, а на самі автівки накладено арешт. Справу вже передали до суду, де прокурори вимагатимуть повної конфіскації цих позашляховиків, щоб вони нарешті потрапили за своїм справжнім призначенням – до рук українських захисників.