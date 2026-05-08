Замість фронту – на продаж: в Ірпіні "гуманітарні" позашляховики для ЗСУ пустили в бізнес

За даними слідства, двоє чоловіків організували ввезення автомобілів із Польщі через благодійні та громадські організації нібито для потреб ЗСУ.

Як йдеться в матеріалах Київської обласної прокуратури, усі машини оформлювали як гуманітарну допомогу, що дозволяло завозити їх без митних платежів та податків.

Як працювала схема

Замість передачі транспорту військовим фігуранти шукали покупців через інтернет-платформи та месенджери. Також інформацію поширювали через знайомих і домовлялися про продаж телефоном.

Йдеться про:

Jeep Commander

Kia Sorento

Volkswagen Touareg



1 травня 2026 року в Ірпені правоохоронці задокументували продаж автомобілів. За три позашляховики підозрювані отримали 14 200 доларів.

Одразу після угоди чоловіків затримали.

Взяли на гарячому у зафіксованому епізоді протиправних дій ймовірних організаторів продажу. Фото: прокуратура Київщини

Що загрожує фігурантам

Бучанська окружна прокуратура повідомила їм про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 266 240 грн.

Чому це важливо

Автомобілі для фронту залишаються одним із найдефіцитніших ресурсів для військових підрозділів. Інколи автомобілі служать захисникам всього один день й потрапляють під ураженням дроном чи снарядом або міною.

Саме тому схеми з продажу "гуманітарних" машин правоохоронці останнім часом відстежують особливо жорстко – такі оборудки б’ють не лише по армії, а й по довірі до волонтерського руху.