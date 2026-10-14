Замість фронту – на продаж: як ділок збув понад 70 гуманітарних авто, ввезених для ЗСУ

Як повідомляє Київська міська прокуратура , житель Черкащини налагодив безперебійний збут транспортних засобів через популярні онлайн-майданчики OLX та AUTO.RIA.

Зловмисника затримали відразу під час спроби передати покупцю чергову машину.

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Фіктивно оформляв, але ефективно продавав

За даними слідства, для реалізації обладнання використовувалися реквізити трьох підконтрольних благодійних фондів. До митних органів подавалися фіктивні документи, за якими транспорт визнавався гуманітарною допомогою для українських захисників.

Такий статус дозволяє завозити іномарки в Україну абсолютно без сплати митних платежів. Одак до військових частин техніка не передавалася, а відразу виставлялася на продаж за ринковими цінами.

Технологія ввезення автомобілів під прикриттям гуманітарних місій та їх подальша схема реалізації була відпрацьована в деталях, але все-таки дала збій. Фото: з матеріалів слідства

Масштаби оборудки та покарання

Детективи Територіального управління БЕБ у Києві підрахували, що лише упродовж 2025–2026 років цей фігурант встиг реалізувати 71 автомобіль. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці знайшли та вилучили два підготовлені до продажу транспортні засоби.

Наразі горе-бізнесмену повідомлено підозру щодо незаконного використання гуманітарної допомоги з отримання прибутку.