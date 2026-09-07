Замість фронту – на продаж: як псевдоблагодійник на Львівщині заробив на 17 гуманітарних авто для ЗСУ

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура спільно з Нацполіцією, БЕБ та 6-м прикордонним Волинським загоном, мешканець Шептицького району налагодив масштабний канал контрабанди вживаних машин з Латвії та Литви. Чоловік спеціально зареєстрував юридичну особу з неправдивими даними, щоб уникати сплати митних платежів під час перетину кордону.

У технічних паспортах транспортних засобів ставили чітку відмітку про заборону продажу, адже це гуманітарна допомога. Проте ділок ігнорував закон та спокійно шукав покупців серед людей, які не мають жодного відношення до Сил оборони.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це були автівки середнього цінового діапазону і навіть преміум класу

Асортимент псевдоблагодійника складався переважно з популярних кросоверів та позашляховиків середнього класу, таких як Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Chevrolet Captiva та Opel Frontera. Траплялися в цій партії й представники преміумсегмента, зокрема Audi Q7 та Volvo V50.

Ціноутворення залежало від стану та класу конкретної моделі. Наприклад, один із привезених Kia Sorento пішов з рук за 4000 доларів готівкою.

Речові докази зібрано, пом'якшуючих обставин у спрямованому до суду обвинувальному акті знайти важко. Фото: з матеріалів розслідування

Масштаби схеми та наслідки

Загалом з вересня по листопад минулого року цей фігурант встиг переправити 17 автомобілів загальною вартістю понад 2,19 мільйона гривень. Безпосередньо за кермом сиділи наймані водії, але іноді організатор особисто переганяв транспорт через пункти пропуску.

Цікаво, що згаданий фігурант справи чоловік був лише частиною більшого угруповання, що діяло на Волині та Львівщині. Загалом слідчі задокументували ввезення понад 100 автомобілів, частину з яких продали через інтернет-майданчики, а інші – просто розібрали на запчастини.

"Автомобілі заїхали в Україну під виглядом допомоги фронту, але опинилися в оголошеннях про продаж, гуманітарний транспорт має використовуватися виключно за призначенням. Зараз правоохоронці активно обмінюються базами даних з податковою та сервісними центрами МВС, щоб швидко виявляти подібні закономірності, – зазначив Олександр Цивінський, директор БЕБ.

Наразі досудове розслідування щодо очільника фонду завершено, а обвинувальний акт за статтями про контрабанду та підроблення документів передано до суду. Прокурори вже готують документи для конфіскації вилучених машин, щоб нарешті передати їх на реальні потреби ЗСУ.

Схожі випадки не рідкість

Нагадаємо, подібних випадків редакція Авто24 тільки в нинішньому році описала кілька десятків. Найсвіжіший ми подали кілька днів тому, розповівши про аналогічну історію у Кривому Розі. Там місцевий мешканець також прикривався потребами армії. Упродовж двох років він використовував підроблені гарантійні листи від військових частин для нульового розмитнення.

Тоді ділок встиг завезти шість автомобілів, завдавши державі збитків на 1,1 мільйона гривень. Як і в нинішньому випадку, машини до фронту не доїхали, а розійшлися по руках знайомих за ринковими цінами.