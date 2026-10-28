Замість фронту пішли з молотка: як родина на Київщині розпродала цілий автопарк гуманітарки

Як повідомляє Бюро економічної безпеки спільно з Держмитслужбою, організаторами оборудки виявилися батько та син. Вони купували транспорт на європейських інтернет-майданчиках.

Тепер уже офіційно визнані підозрювані використовували реквізити різних благодійних фондів, щоб абсолютно легально уникати сплати митних платежів на кордоні.

Військові машин не дочекалися

Жоден із завезених автомобілів до військових частин так і не доїхав. Замість передачі Силам оборони, машини фотографували та виставляли на продаж через популярні торгівельні майданчики та закриті тематичні групи у месенджерах.

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"Ввезли за схемою гуманітарної допомоги армії 78 автівок. З цієї кількості жодного автомобіля на потреби армії не передали, – уточнили слідчі за підсумками перших перевірок.

Масштаби оборудки та наслідки

Слідчі вже офіційно підтвердили факт реалізації 29 транспортних засобів приватним особам. Коли ж детективи навідалися до фігурантів з обшуками, то знайшли ще 49 автомобілів, які були повністю підготовлені до подальшого збуту.

Такою кількістю вилучених автівок можна було б перекрити потреби 4-5 рот. Фото: з матеріалів слідства

Цифра для порівняння не вигадана. Попри те, що сталої величини комплектації підрозділів такою технікою не існує, відповідь знайшлася.

Як пояснили військові для Авто24, у середньому підрозділу потрібно 4-10 легких машин. Зазвичай, повнопривідні пікапи. Утім, оцінивши фото, армійці зазначили, що багато машин із вилученого – "паркетники", які на фронті ні до чого.

Арештували не тільки автівки

Окрім самого автопарку, правоохоронці вилучили мобільні телефони з робочим листуванням та чорнову бухгалтерію, яка детально описує всі фінансові потоки сімейного підряду.

Наразі встановлюється точна сума збитків, завданих державному бюджету через несплату податків.

Обом організаторам вже повідомили про підозру в контрабанді підакцизних товарів у значному розмірі. Одному з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, залишивши можливість вийти під заставу в один мільйон гривень.

Схеми з гуманітаркою стають масовими

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні випадки фіксуються регулярно, в т.ч. з машинами елітного сегмента. Нещодавно на Черкащині затримали ділка, який встиг продати понад 70 гуманітарних автомобілів через платформи OLX та AUTO.RIA.

Черговий "армійський" седан: розкішні BMW 5 серії доволі часто ввозять в Україну за деклараціями для потреб ЗСУ. Фото: Держмитслужба