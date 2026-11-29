Про старт масштабних робіт на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор і співзасновник компанії Артем Ющук. Наразі точна локація майбутнього підприємства тримається в секреті, так само як і технічні характеристики машин, їхній клас тяги чи походження базових машинокомплектів.

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Головним поштовхом до такого рішення стала парадоксальна ситуація на вітчизняному ринку. Держава з найбільшим аграрним потенціалом у Європі досі не має потужного діючого підприємства з випуску власних тракторів.

Зі світлини автора видно, що майбутнє підприємство зводиться не з нульового циклу, а з покинутих решток якогось виробничого підрозділу. Фото: Артем Ющук

"Цифри вражають. Попри чи не найгірші в історії аграріїв часи, обсяг імпорту сільгосптехніки становить трохи менше мільярда доларів, – зазначив керівник Inguar Defence.

За його словами, левова частка цих грошей точно повинна залишатися і працювати в Україні. Саме тому на місці колишніх руїн компанія вже закладає фундамент для майбутніх виробничих ліній, щоб дати ринку якісний вітчизняний продукт.