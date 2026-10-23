Замість історії – багате оснащення: як Zeekr відбирає покупців у BMW та Audi

Як повідомляє видання Carscoops, під час Паризького автосалону європейський керівник марки Лотар Шупет розкрив амбітні плани компанії. За його словами, виробник свідомо відмовляється від цінових війн, натомість пропонуючи клієнтам більше інновацій та розкоші за ті ж гроші, що просять традиційні німецькі конкуренти.

"Справжня різниця полягає в тому, що ви отримуєте за свої гроші", – Лотар Шупет, європейський керівник марки. Він підкреслив, що замість переплати за історичну спадщину бренду, покупці отримують кращу продуктивність, технології та якість збірки.

Наразі марка офіційно представлена у 22 країнах Європи. Щоб закріпити успіх, на виставці в Парижі дебютували оновлений кросовер 7X та флагманська модель 9X, яку на батьківщині вже встигли охрестити китайським аналогом Rolls-Royce Cullinan.

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Боротьба зі знеціненням

Головним страхом європейських покупців електромобілів залишається стрімка втрата вартості на вторинному ринку. У компанії чудово розуміють цю проблему та мають чіткий план її вирішення.

"Ми не пропонуємо порожніх, бідно оснащених версій, які згодом можуть розмити ринок вживаних авто", – Лотар Шупет, європейський керівник марки.

Завдяки регулярним оновленням програмного забезпечення машини з часом стають лише кращими, що допомагає утримувати їхню залишкову вартість. Додаткову впевненість клієнтам має дати п'ятирічна гарантія та потужний тил у вигляді материнської корпорації Geely. Дизайн європейських версій розробляється у шведському Гетеборзі, а підвіска налаштовується спеціально під місцеві дороги.

Китайський наступ триває

Нагадаємо, що експансія брендів з Піднебесної набирає серйозних обертів. Лише за першу половину цього року концерн Geely реалізував у Європі понад 225 тисяч автомобілів, залишивши позаду таких гігантів як Ford, Tesla та Nissan.