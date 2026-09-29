На АЗС завезли небезпечний сурогат, який в документах мав дуже наукову назву

Як повідомляє Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області, організаторами оборудки виявилися посадовці одного з підприємств Кіровоградщини. Ділки закупили партію сумнівного пального та намагалися перевезти його для подальшого роздрібного продажу.

Щоб не привертати зайвої уваги на дорогах, махінатори вдалися до хитрощів із документами. У товарно-транспортній накладній вони вказали, що в цистерні знаходиться газоконденсатний абсорбент, хоча насправді там перевозили низькоякісний сурогат.

Експертиза та наслідки для ділків

Під час ретельного огляду транспорту детективи викрили обман та вилучили весь небезпечний вантаж. Судова експертиза підтвердила, що ця рідина абсолютно не відповідає державним стандартам якості й могла б легко вивести з ладу двигуни автомобілів довірливих водіїв.

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Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт за статтею про незаконний обіг підакцизних товарів скеровано до суду. Оперативний супровід у цій справі забезпечували працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.