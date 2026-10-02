Замість пацієнтів – зброя та втікачі: на кордоні зупинили дуже дивну "швидку" Renault

Тепер водію, її спільнику та пасажирам загрожує серйозна кримінальна відповідальність одразу за трьома статтями, включно з дезертирством та незаконним поводженням зі зброєю.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався в зоні відповідальності Мукачівського загону. Автомобіль належав одній із благодійних організацій, а за кермом перебувала жителька Київської області разом зі своїм земляком-спільником.

Де у "швидкій" ховали пасажирів

Під час огляду медичного фургона оперативники виявили несподіваний вантаж. У багажному відділенні приховано перевозили двох чоловіків, які планували незаконно перетнути державний рубіж.

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За наявною інформацією правоохоронців, один із затриманих безпосередньо причетний до організації схем нелегального переправлення людей за кордон. Його сусід по багажнику виявився військовослужбовцем, котрий самовільно залишив місце служби.

З таким арсеналом "туристи" в Європу не часто направляються й ці наміри ще будуть з'ясовуватися. Фото: з матеріалів слідства

Арсенал у медичному авто

Окрім живого вантажу, санітарний Renault був під зав'язку набитий зброєю та специфічним спорядженням. Прикордонники вилучили автомат АКС-74 з двома глушниками, десять магазинів та понад три сотні набоїв до нього (див. відео внизу).

Додатково в салоні знайшли дві бойові гранати, пару кастетів, мачете та бейсбольну биту. Для подолання інженерних перешкод на кордоні зловмисники також прихопили ножиці для різання металевих прутів.

Наразі всім фігурантам цієї історії вже повідомлено про підозри. Слідство триває, і замість закордонного вояжу на них чекають тривалі терміни ув'язнення.