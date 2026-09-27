Трасою 66 проїде 14 класичних авто: чи всі доїдуть

Як повідомляє видання Carscoops, караван стартує 28 вересня з міста Кінгман, штат Аризона, і рухатиметься на схід до Чикаго. Фініш заплановано на 7 жовтня біля історичної початкової точки магістралі, що символічно збігається зі святкуванням сторіччя цієї культової дороги.

В чому мета цього автопробігу?

Ідея такого масштабного заїзду виникла в організаторів Браяна Мейсі та Монті Белшама. Останній мріяв проїхати Трасою 66 понад 20 років, і купівля розкішного Hudson Hornet 1953 року випуску нарешті стала тим самим поштовхом до дій.

Для Белшама ця поїздка має глибокий особистий сенс, адже його 80-річний батько живе з хворобою Паркінсона і стежитиме за успіхами сина з дому.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Я завжди уявляв, що це буде історія про машини, дорогу та людей, яких ти зустрічаєш на своєму шляху", – зізнався Монті.

Проте родинні обставини кардинально змінили сприйняття цієї пригоди. "Те, що мій тато живе з хворобою Паркінсона, повністю змінює значення кожної пройденої милі", – додав організатор пробігу.

Як організатори планують використати кошти?

До колони також приєднаються пікап Chevrolet 3100 1955 року та рідкісний Ford Sedan Delivery 1940 року, який раніше належав дідусеві Браяна Мейсі і був спеціально відновлений для далеких мандрівок. Цікаво, що компанію справжнім олдтаймерам складе цілком сучасний GMC Sierra 1500 2017 року. Він виконуватиме роль надійної технічки на випадок, якщо комусь із ветеранів автопрому знадобиться допомога в дорозі.

Маршрут пролягатиме через сім штатів: Аризону, Нью-Мексико, Техас, Оклахому, Канзас, Міссурі та Іллінойс. Учасники планують відвідати такі знакові місця, як Скам'янілий ліс, ранчо Кадилак та численні історичні містечка вздовж Траси 66.

Усі зібрані під час пробігу пожертви будуть передані до спеціального фонду Drive Toward a Cure. Ця некомерційна організація з 2016 року зібрала понад 1,5 мільйона доларів на дослідження, догляд за пацієнтами та пряму допомогу сім'ям, які стикаються з викликами хвороби Паркінсона. Тож класичні авто не просто працюватимуть за своїм прямим призначенням, а й зроблять дійсно важливу справу.