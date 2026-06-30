У Берліні людей охолоджують поліцейськими водометами

Перший такий виїзд відбувся 28 червня, коли температура повітря підскочила до 39,9 градуса тепла. Про це з посиланням на джерела у столичній мерії та поліцейському відомстві Берліна пише Авто24.

Спочатку поява спецтехніки в туристичних місцях викликала занепокоєння, однак через гучномовці поліцейські пояснили, що машини зараз працюватимуть у режимі туманоподібного освіжаючого зрошення, а не для придушення протестів.

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Прохолодний душ біля Бранденбурзьких воріт

Дві водометні машини по черзі працювали біля Бранденбурзьких воріт, будівлі Рейхстагу, на Потсдамській площі, поблизу Олімпійського стадіону та інших популярних місць.

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Штучна злива з водомета перед Бранденбурзькими воротами перехожим до вподоби. Фото: Олаф Зельхов

Сотні людей із задоволенням заходили під прохолодний водяний туман, рятуючись від температури, що наближається до 40 градусів.

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У поліції повідомили, що через спеку водомети тепер працюватимуть щодня у години найбільшої температури, а перелік локацій поступово розширюють.

Не струмінь, а дрібнодисперсний туман

Всупереч поширеному уявленню, водомети можуть працювати не лише потужним струменем, здатним збити людину з ніг.

Спецмашини мають режим дрібнодисперсного зрошення, коли вода через спеціальні форсунки перетворюється на найдрібніші краплини (≤ 0.5 мм), створюючи своєрідну прохолодну "хмару" над кількома сотнями квадратних метрів.

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Для такого режиму використовується відносно невеликий тиск, а сама система фактично працює як великий генератор водяного туману.

Увага, працює спецпідрозділ WaWe 10

Офіційно модель техніки ніде не називали, однак за відеозаписами в редакції Авто24 зробили висновок, що берлінська поліція використовує водомети Rosenbauer Wasserwerfer 10000 (WaWe 10).

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Цей 31-тонний спецавтомобіль побудований на повнопривідному шасі Mercedes-Benz Actros 3341 AK 6×6, оснащений дизельним двигуном потужністю 408 к. с., баком на 10 тисяч літрів води та трьома дистанційно керованими водяними гарматами. Вартість однієї такої машини оцінюється приблизно у 900 тисяч євро.

Прага також рятує людей від спеки

Схожий підхід вже застосували й у Празі, де тримається 40-градусна спека. У соцмережах набирає популярності відео, на якому автомобіль пожежної охорони рухається історичним центром міста та за допомогою системи зрошення створює штучний дощ для перехожих.

Таким чином європейські міста починають використовувати техніку, створену для надзвичайних ситуацій, у зовсім іншій ролі – як мобільний засіб боротьби з наслідками екстремальної спеки.